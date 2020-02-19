"Да, я покупала голоса". Алсу откровенно про скандал на шоу "Голос"

В интервью Ксении Собчак в ее авторской программе на YouTube "Осторожно, Собчак!" Алсу назвала причиной скандала несовершенную систему голосования на "Первом канале".

"Произошло то, к чему никто не был готов. Все сошлись на том (об этом позже заявил и телеканал), что сама система голосования была несовершенна. Все мы стали заложниками этой ситуации. [...] По правилам шоу, каждый человек может проголосовать от одного до 20 раз. Человек голосует по мере своих возможностей. Это уже несправедливо. Наверное, очень хорошо, что этот метод признали неэтичным и организаторы изменили правила", — сказала певица.

Вместе с тем Алсу заявила, что не считает разрыв в количестве голосов между своей дочерью и другим конкурсантом "аномальным".

"Эта ситуация начала выходить из-под контроля после того, как объявили о том, что разрыв между Микеллой и следующим конкурсантом — аномальный.

Знаешь, я и моя семья не поленились поднять всю статистику предыдущих сезонов, и мы увидели, что эти 28,5%, которые разделили Микеллу и следующего конкурсанта — это далеко не самый большой разрыв. И есть куда более аномальные разрывы. Но почему-то только победа дочери Алсу вызвала какие-то подозрения. [...]

Микелла всего лишь на третьем месте по разрыву среди всех сезонов "Голоса" между конкурсантами. Самый большой разрыв был у Даниила Плужникова",

— отметила певица.

Алсу, впрочем, признала, что агитировала за дочь в своих соцсетях, и выразила по этому поводу сожаление.

"За Микеллу проголосовало примерно 146 тыс. человек [...] У меня 2 млн подписчиков в моем Instagram. Что такое 146 тысяч? Это шесть-семь процентов только моих подписчиков.

Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях. Большую поддержку в этом смысле оказала, конечно, я. Мое имя, мои поклонники, которые голосовали. Я повторю, что я об этом сожалею",

— сказала Алсу.

На вопрос Собчак о том, покупала ли она голоса на шоу "Голос", певица неожиданно ответила утвердительно.

"Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами "Первого канала".