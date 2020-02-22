Несовершеннолетний заставлял 10-летнюю девочку слать ему голые фото. Суд вынес приговор

Видземский районный суд в Цесисе приговорил к трем годам условно несовершеннолетнего, который пытался добиться того, чтобы 10-летняя девочка в социальной сети Instagram отправила ему свои голые фотографии, говорится в опубликованном решении суда.
В нем поясняется, что осужденный несовершеннолетний в период с сентября по октябрь 2018 года через несколько аккаунтов в Instagram контактировал с десятилетней девочкой.
Осужденный по-разному, в том числе угрожая насилием, делая неприличные комплименты и предлагая деньги, требовал, чтобы потерпевшая сфотографировалась обнаженной, а также в других непристойных позах, и отправила эти фотографии ему.
Парень был осужден по ст.166 ч.4 Уголовного кодекса, а именно за подстрекательство, привлечение, принуждение к участию в порнографических представлениях или производству порнографических материалов лица, не достигшего 16 лет.
В решении суда отмечается, что помимо трехлетнего условного заключения осужденному также определен полицейский надзор на год. Также он должен возместить государству 1505 евро, выплаченных потерпевшей в качестве компенсации.