Его травили в школе за то, что он карлик. Теперь с ним хочет дружить весь мир, включая звёзд

"I want to kill myself."



A video of 9-year-old #QuadenBayles in Australia with dwarfism pleading for his death was recorded by his mom to raise awareness about the impact of bullying. pic.twitter.com/Cgrz2Ybfws — AJ+ (@ajplus) February 21, 2020

Квейден страдает от болезни карликов (ахондроплазии), на видео он говорит, что не хочет жить.

Могла ли отчаянная мама представить, что после размещения видео их поддержит весь мир, в том числе знаменитости?

В шестиминутном ролике мама отчаянно рассказала о нелёгких буднях сына.

"Каждый день его достают. Каждый раз новый случай, опять буллинг, опять насмешки, опять его обзывают. Научите, пожалуйста, своих детей, своих родственников, своих друзей [что так поступать нельзя]", - сказала она.

Ролик быстро стал вирусным и вызвал бесконечный поток сообщений в разных социальных сетях под хэштэгом #WeStandWithQuaden ("МыЗаКвейдена").

Помимо родителей детей со всего мира, готовых дружить с Квейденом, свою дружбу мальчишке предложил и знаменитый австралийский актёр Хью Джекман. В своём видео он сказал Квейдену:

"Ты сильнее, чем думаешь, дружище".

Страдающий тем же заболеванием американский комик Брэд Уильямс пошёл ещё дальше и объявил сбор денег, чтобы пригласить семью мальчика в американский Диснейленд. Всего за один день он собрал 130 тысяч долларов.

В США Квейдена ждёт и звезда баскетбола Энес Кантер, который пригласил семью Бейлз в Америку на игру НБА.

Местные спортсмены тоже не остались в стороне - так, например, регби-лига австралийцев пригласила Квейдена открывать матч в ближайший уик-энд.