Его травили в школе за то, что он карлик. Теперь с ним хочет дружить весь мир, включая звёзд

"Вот до чего доводит травля", - так опубликованное в сети видео подписала мама Квейдена Бейлза - мальчика из Австралии, над которым издеваются в школе из-за маленького роста.
"I want to kill myself."— AJ+ (@ajplus) February 21, 2020
A video of 9-year-old #QuadenBayles in Australia with dwarfism pleading for his death was recorded by his mom to raise awareness about the impact of bullying. pic.twitter.com/Cgrz2Ybfws
Квейден страдает от болезни карликов (ахондроплазии), на видео он говорит, что не хочет жить.
Могла ли отчаянная мама представить, что после размещения видео их поддержит весь мир, в том числе знаменитости?
В шестиминутном ролике мама отчаянно рассказала о нелёгких буднях сына.
"Каждый день его достают. Каждый раз новый случай, опять буллинг, опять насмешки, опять его обзывают. Научите, пожалуйста, своих детей, своих родственников, своих друзей [что так поступать нельзя]", - сказала она.
Ролик быстро стал вирусным и вызвал бесконечный поток сообщений в разных социальных сетях под хэштэгом #WeStandWithQuaden ("МыЗаКвейдена").
Помимо родителей детей со всего мира, готовых дружить с Квейденом, свою дружбу мальчишке предложил и знаменитый австралийский актёр Хью Джекман. В своём видео он сказал Квейдену:
"Ты сильнее, чем думаешь, дружище".
Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020
Страдающий тем же заболеванием американский комик Брэд Уильямс пошёл ещё дальше и объявил сбор денег, чтобы пригласить семью мальчика в американский Диснейленд. Всего за один день он собрал 130 тысяч долларов.
В США Квейдена ждёт и звезда баскетбола Энес Кантер, который пригласил семью Бейлз в Америку на игру НБА.
Местные спортсмены тоже не остались в стороне - так, например, регби-лига австралийцев пригласила Квейдена открывать матч в ближайший уик-энд.
The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! 👊🏽❤️ pic.twitter.com/52RLy8SrSd— NRL (@NRL) February 20, 2020
После такого отклика мама мальчика Яррака Бейлс призналась, что не ожидала такой поддержки. Она отметила, что будет встречаться с "людьми у власти" по вопросам буллинга, сообщает Seven News.