Сб, 22.02.2020
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  • Его травили в школе за то, что он карлик. Теперь с ним хочет дружить весь мир, включая звёзд

Его травили в школе за то, что он карлик. Теперь с ним хочет дружить весь мир, включая звёзд

ФОТО: Кадр из видео

"Вот до чего доводит травля", - так опубликованное в сети видео подписала мама Квейдена Бейлза - мальчика из Австралии, над которым издеваются в школе из-за маленького роста. 

Квейден страдает от болезни карликов (ахондроплазии), на видео он говорит, что не хочет жить.

Могла ли отчаянная мама представить, что после размещения видео их поддержит весь мир, в том числе знаменитости?

В шестиминутном ролике мама отчаянно рассказала о нелёгких буднях сына.

"Каждый день его достают. Каждый раз новый случай, опять буллинг, опять насмешки, опять его обзывают. Научите, пожалуйста, своих детей, своих родственников, своих друзей [что так поступать нельзя]", - сказала она.

Ролик быстро стал вирусным и вызвал бесконечный поток сообщений в разных социальных сетях под хэштэгом #WeStandWithQuaden ("МыЗаКвейдена").

Помимо родителей детей со всего мира, готовых дружить с Квейденом, свою дружбу мальчишке предложил и знаменитый австралийский актёр Хью Джекман. В своём видео он сказал Квейдену:

"Ты сильнее, чем думаешь, дружище". 

Страдающий тем же заболеванием американский комик Брэд Уильямс пошёл ещё дальше и объявил сбор денег, чтобы пригласить семью мальчика в американский Диснейленд. Всего за один день он собрал 130 тысяч долларов.

В США Квейдена ждёт и звезда баскетбола Энес Кантер, который пригласил семью Бейлз в Америку на игру НБА.

Местные спортсмены тоже не остались в стороне - так, например, регби-лига австралийцев пригласила Квейдена открывать матч в ближайший уик-энд.

После такого отклика мама мальчика Яррака Бейлс призналась, что не ожидала такой поддержки. Она отметила, что будет встречаться с "людьми у власти" по вопросам буллинга, сообщает Seven News. 

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