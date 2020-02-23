Минобороны предложило сажать земессаргов за уклонение от режима повышенной готовности

Министерство обороны подготовило поправки, предусматривающие применение к земессаргам за намеренное уклонение от выполнения условий режима повышенной готовности тюремного заключения на срок до трех месяцев, принудительных работ или денежных штрафов, сообщает агентство LETA.
Как пояснили в Минобороны, согласно закону о национальной безопасности, военное время наступает, если иностранный противник совершил военное нападение или другим образом посягнул на независимость государства, его конституционный строй или территориальную целостность.
В свою очередь о законе о чрезвычайной ситуации и исключительной ситуации указано, что исключительное состояние - особый режим, который объявляется, если государству угрожает внешний противник или в государстве или его части начались или угрожают начаться внутренние беспорядки.
В упомянутых случаях закон о мобилизации предусматривает призыв граждан Латвии - резервных солдат и резервистов - к активной службе.
Уголовный закон уже сейчас предусматривает уголовную ответственность для солдат резерва и резервистов за уклонение от мобилизации. Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность за дезертирство. Согласно нынешнему регулированию, в случае объявления исключительной ситуации или военного времени статус земессаргов не меняется, и уголовная ответственность за уклонение от служба не наступает.
Принятые в 2018 году поправки к закону о национальной безопасности дают Кабинету министров право принять решение о мобилизации земессаргов в случае повышенной военной угрозы, если в стране еще не объявлен специальный правовой режим, в частности, чрезвычайная ситуация или исключительная ситуация. И в этом случае согласно нынешнему регулированию статус земессаргов не меняется и уголовная ответственность за уклонение не наступает.
По мнению Минобороны, принимая во внимание, что защищать свою независимость, свободу и демократическое устройство государства - обязанность каждого гражданина Латвии, деление жителей на группы, предусматривая для них отдельный статус и уголовную ответственность, не оправдано. Принимая это во внимание, министерство продвигает поправки к закону о земессардзе, предусматривающие призыв земессаргов на активную службу в случае объявления исключительного состояния или войны, а также в случае, если Кабмин примет решение о мобилизации земессаргов.