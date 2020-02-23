Минобороны предложило сажать земессаргов за уклонение от режима повышенной готовности

Как пояснили в Минобороны, согласно закону о национальной безопасности, военное время наступает, если иностранный противник совершил военное нападение или другим образом посягнул на независимость государства, его конституционный строй или территориальную целостность.

В свою очередь о законе о чрезвычайной ситуации и исключительной ситуации указано, что исключительное состояние - особый режим, который объявляется, если государству угрожает внешний противник или в государстве или его части начались или угрожают начаться внутренние беспорядки.

В упомянутых случаях закон о мобилизации предусматривает призыв граждан Латвии - резервных солдат и резервистов - к активной службе.

Уголовный закон уже сейчас предусматривает уголовную ответственность для солдат резерва и резервистов за уклонение от мобилизации. Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность за дезертирство. Согласно нынешнему регулированию, в случае объявления исключительной ситуации или военного времени статус земессаргов не меняется, и уголовная ответственность за уклонение от служба не наступает.

Принятые в 2018 году поправки к закону о национальной безопасности дают Кабинету министров право принять решение о мобилизации земессаргов в случае повышенной военной угрозы, если в стране еще не объявлен специальный правовой режим, в частности, чрезвычайная ситуация или исключительная ситуация. И в этом случае согласно нынешнему регулированию статус земессаргов не меняется и уголовная ответственность за уклонение не наступает.