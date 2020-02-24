Почему веганы вызывают к себе иррациональную ненависть?

Можно, наконец, утешаться веселыми картинками, изображающими счастливых животных на ферме. И тем, что мы едим мясо животных, с которыми обращались "гуманно".

К сожалению, эту картину мир разбивают веганы - самим своим существованием.

По словам Ротгербера, люди не считают мясоедение идеологией. Господствующая в мире привычка к потреблению мяса помогает мясоедам не обращать внимания на то, что это на самом деле выбор, а не то, что делают все.

А когда на вечеринке появляется веган, вдруг оказывается, что наша диета - это не нечто общепринятое. Это мясная диета. Самим своим существованием веганы заставляют людей сталкиваться с когнитивным диссонансом. И это злит людей.

Когнитивный диссонанс, утверждают сторонники веганства, - это когда любишь животных, но продолжаешь есть мясо Getty Images

И популярный способ победить такой диссонанс - обосновать свой выбор.

Десятилетия психологических исследований показывают, что, принимая решение, люди обычно позволяют себе прийти к тому выводу, который им больше нравится - если, конечно, они могут придумать ему рациональное оправдание.

Например, когда участникам исследования хотелось считать, что они будут хорошо учиться, они были склонны вспоминать только прошлые успехи, а не неудачи, то есть творчески подходили к задаче подтверждения того, во что им самим хотелось верить.

В случае с мясом такое мотивированное суждение поможет найти объяснение тому, почему есть мясо животных - это правильно. И тому, почему веганы плохие.

В исследовании Джулии Минсон, психолога из Пенсильванского университета, участников опрашивали на предмет их отношения к веганам. А потом попросили назвать три слова, которые у них ассоциируются с веганами.

Чуть менее половины участников использовали хотя бы одно слово с негативным значением.. И 45% из них включило слово, относящееся к общественной характеристике веганов. Например, их называли странными, высокомерными, склонными к нравоучениям, воинственными, нервными, глупыми и даже - удивительно - с садистскими наклонностями.

Сложившейся репутации веганов, очевидно, не помогает то, что те, кто не ест мяса, и в самом деле считают себя лучше тех, кто его ест.

Например, вегетарианцы склонны более высоко ценить достоинства вегетарианцев по сравнению с не-вегетарианцами. Неудивительно, что это рождает враждебность со стороны мясоедов.

И чем больше у участников исследования было оснований считать, что вегетарианцы правы, тем более жесткие слова они находили для них.

"Было много исследований того, насколько мы не любим представителей тех групп, которые ниже с моральной точки зрения или которых таковыми считает общество, - рассказывает Бенуа Монен, психолог из Стэнфордского университета. - Но удивительно, что мы отвергаем также и тех, кто делает заслуживающий похвалы жизненный выбор".