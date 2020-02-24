В Латвии появился искусственный интеллект для раннего распознавания меланомы и других форм рака кожи

Чуть менее двух тысяч пациентов с различными формами рака кожи ежегодно, из них в среднем 230 новых пациентов ежегодно с самым опасным раком кожи – меланомой.
В предприятии группы Veselības centrs 4 Derma Clinic Riga теперь доступно первое в странах Балтии диагностическое оборудование, действующее по принципу искусственного интеллекта, которое поможет врачу распознать и оценить мелкие опухоли даже размером в один миллиметр.
Только с диагнозом "меланома" в Латвии ежегодно умирает порядка 90 человек, несмотря на то, что при своевременной диагностике, полностью излечима. "Статистически наиболее часто встречаемый вид рака кожи в Латвии – это базальноклеточная карцинома, но более опасна меланома, поскольку ее развитие стремительно, а лечение при поздней диагностике, сложное и дорогое. Именно поэтому диагностика имеет в данном случае огромную ценность, поскольку ранее распознавание меланомы может спасти жизнь человека", - подчеркивает Др. Раймондс Карлс.
Современная диагностика меланомы проходит в два этапа. Первый этап – человек оценивает все новообразования на теле (были, появились новые, изменились), второй – оценивая конкретное новообразование еще до того, как у него появятся возможные ABCD признаки меланомы.
Опытом делится пациент с меланомой Сондра Залюпе: "Поскольку мое тело покрывают родинки разного размера и цвета, я очень рада возможности оперативно их все зафиксировать и сравнить изменения. Ранее процесс занимал довольно долгое время и требовал терпения, теперь это пара фотографий и пациент может быть спокоен. Бояться тут нечего, поскольку процесс быстрый, безболезненный и даже увлекательный, поскольку мы можем быть свидетелями непостижимого развития технологий. Не тяните – говорю из своего опыта!"
Искусственный интеллект в дерматоонкологии действует как помощник в раннем распознавании меланомы и других форм рака. Диагностическое оборудование визуализации кожи немецкой компании FotoFinder - FotoFinder ATBM Master – "обучено" более 100 тысяч верифицированных (гистологически доказанных) изображений кожных новообразований - как клинических, так и дерматоскопических. Аппаратура с высоким процентом вероятности в состоянии констатировать является ли новообразование на коже опухолью или нет.
"Задача искусственного интеллекта – помочь врачу распознать новообразования, на обоих этапах – как оценивая все, так и конкретное новообразование, в особенности те, развитие которых ничтожно и не заметно невооруженным взглядом. Появление новой точки на коже может стать первым признаком грозящей опасности. Преимущество оборудования – возможность на раннем сроке диагностировать меланому – тогда, когда у новообразования еще нет ни клинических, ни дерматоскопических признаков. Это означает, что злокачественное новообразование можно распознать задолго до того, как оно приобретет любые признаки применения классического алгоритма ABCD", - рассказывает руководитель Др. Раймондс Карлс.
Оборудование проводит сканирование кожного покрова пациента камерой с высоким разрешением (50 MPix), в поляризованном свете получает изображения с высоким разрешением всех новообразований кожи, сохраняет их в памяти компьютера, автоматически сравнивает полученные изображения новообразований с предыдущими исследованиями – находит новые, оценивает ранее существовавшие, отмечая малейшие изменения, которые могут свидетельствовать об очень ранних злокачественных признаках.
Подобные исследования будут полезны для любого человека, но особенно рекомендуются людям с большим количеством кожных новообразований, людям, у которых были солнечные ожоги, кто посещал солярий, а также тем, у кого в роду были случаи рака кожи или кому уже приходилось в жизни самому столкнуться с подобным диагнозом.
В 2018 году в ходе глобального клинического исследования по диагностике кожных новообразований, искусственный интеллект превзошел группу из 58 дерматологов, показав более высокую точность по сравнению с врачом дерматологом. Данные исследования подтверждают, что в среднем статистический дерматолог «проигрывает» в точности диагностики кожных новообразований по сравнению с оборудованием. В 2020 году были опубликованы результаты исследования (при участии 96 дерматологов), подтверждающие предыдущие данные, а именно то, что искусственный интеллект работает на уровне врачей-экспертов.