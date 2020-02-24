В Латвии появился искусственный интеллект для раннего распознавания меланомы и других форм рака кожи

В предприятии группы Veselības centrs 4 Derma Clinic Riga теперь доступно первое в странах Балтии диагностическое оборудование, действующее по принципу искусственного интеллекта, которое поможет врачу распознать и оценить мелкие опухоли даже размером в один миллиметр.

ФОТО: Пресс-фото

Только с диагнозом "меланома" в Латвии ежегодно умирает порядка 90 человек, несмотря на то, что при своевременной диагностике, полностью излечима. "Статистически наиболее часто встречаемый вид рака кожи в Латвии – это базальноклеточная карцинома, но более опасна меланома, поскольку ее развитие стремительно, а лечение при поздней диагностике, сложное и дорогое. Именно поэтому диагностика имеет в данном случае огромную ценность, поскольку ранее распознавание меланомы может спасти жизнь человека", - подчеркивает Др. Раймондс Карлс.

Современная диагностика меланомы проходит в два этапа. Первый этап – человек оценивает все новообразования на теле (были, появились новые, изменились), второй – оценивая конкретное новообразование еще до того, как у него появятся возможные ABCD признаки меланомы.

Опытом делится пациент с меланомой Сондра Залюпе: "Поскольку мое тело покрывают родинки разного размера и цвета, я очень рада возможности оперативно их все зафиксировать и сравнить изменения. Ранее процесс занимал довольно долгое время и требовал терпения, теперь это пара фотографий и пациент может быть спокоен. Бояться тут нечего, поскольку процесс быстрый, безболезненный и даже увлекательный, поскольку мы можем быть свидетелями непостижимого развития технологий. Не тяните – говорю из своего опыта!"

ФОТО: Пресс-фото

Искусственный интеллект в дерматоонкологии действует как помощник в раннем распознавании меланомы и других форм рака. Диагностическое оборудование визуализации кожи немецкой компании FotoFinder - FotoFinder ATBM Master – "обучено" более 100 тысяч верифицированных (гистологически доказанных) изображений кожных новообразований - как клинических, так и дерматоскопических. Аппаратура с высоким процентом вероятности в состоянии констатировать является ли новообразование на коже опухолью или нет.

"Задача искусственного интеллекта – помочь врачу распознать новообразования, на обоих этапах – как оценивая все, так и конкретное новообразование, в особенности те, развитие которых ничтожно и не заметно невооруженным взглядом. Появление новой точки на коже может стать первым признаком грозящей опасности. Преимущество оборудования – возможность на раннем сроке диагностировать меланому – тогда, когда у новообразования еще нет ни клинических, ни дерматоскопических признаков. Это означает, что злокачественное новообразование можно распознать задолго до того, как оно приобретет любые признаки применения классического алгоритма ABCD", - рассказывает руководитель Др. Раймондс Карлс.

ФОТО: Пресс-фото

Оборудование проводит сканирование кожного покрова пациента камерой с высоким разрешением (50 MPix), в поляризованном свете получает изображения с высоким разрешением всех новообразований кожи, сохраняет их в памяти компьютера, автоматически сравнивает полученные изображения новообразований с предыдущими исследованиями – находит новые, оценивает ранее существовавшие, отмечая малейшие изменения, которые могут свидетельствовать об очень ранних злокачественных признаках.

Подобные исследования будут полезны для любого человека, но особенно рекомендуются людям с большим количеством кожных новообразований, людям, у которых были солнечные ожоги, кто посещал солярий, а также тем, у кого в роду были случаи рака кожи или кому уже приходилось в жизни самому столкнуться с подобным диагнозом.