Пн, 24.02.2020
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видео ⟩ Пресс-конференция депутатов, которые вышли из партии "Честь служить Риге"

Скриншот видео.

ФОТО: TVNET

В понедельник, 24 февраля, в 11:00 в Портретном зале Рижской думы проходит пресс-конференция по факту выхода пяти членов из партии "Честь служить Риге".

Из "ЧСР" вышли шесть членов, в их числе пять депутатов Рижской думы. По информации агентства LETA, ряды партии покинули следующие члены: Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко. 

По словам Вячеслава Степаненко, таким образом он и его коллеги протестуют против "самоуправства и стиля поведения Олега Бурова".

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