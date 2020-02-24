видео ⟩ Пресс-конференция депутатов, которые вышли из партии "Честь служить Риге"

В понедельник, 24 февраля, в 11:00 в Портретном зале Рижской думы проходит пресс-конференция по факту выхода пяти членов из партии "Честь служить Риге".
Из "ЧСР" вышли шесть членов, в их числе пять депутатов Рижской думы. По информации агентства LETA, ряды партии покинули следующие члены: Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.
По словам Вячеслава Степаненко, таким образом он и его коллеги протестуют против "самоуправства и стиля поведения Олега Бурова".