видео ⟩ Пресс-конференция депутатов, которые вышли из партии "Честь служить Риге"

Из "ЧСР" вышли шесть членов, в их числе пять депутатов Рижской думы. По информации агентства LETA, ряды партии покинули следующие члены: Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Вячеслав Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.