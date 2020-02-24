Президент провозгласил закон о роспуске Рижской думы. "Согласие" намерено идти в суд

Сообщается, что партия "Согласие" намерена оспорить решение о роспуске Рижской думы в Конституционном суде. Лидер партии Янис Урбанович агентству LETA сообщил, что политическая сила ждала, когда президент объявит закон.

Партия "Согласие" уверена, что роспуск Рижской думы является противоправным, потому что в обосновании роспуска думы осталась аргументация о кризисе с вывозом мусора в столице, которого, по мнению "Согласия", в Риге нет. Также Урбанович сказал, что депутаты, которые покинули партию мэра Риги Олега Бурова "Честь служить Риге", если пожелают, то их кандидатуры могут рассмотреть и принять в ряды "Согласия".

После того, как президент объявил закон, управление столицей возьмет на себя временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новоизбранная дума. Руководителем временной администрации станет госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Эдвин Балшевиц. Его заместителем будет директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш, а еще одним членом администрации станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.

По расчетам Центральной избирательной комиссии, расходы на организацию выборов могут составить 571 582 евро.