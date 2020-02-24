Президент провозгласил закон о роспуске Рижской думы. "Согласие" намерено идти в суд

Президент Эгил Левитс сегодня провозгласил утвержденный Сеймом закон о роспуске Рижской думы. Закон предусматривает, что внеочередные выборы необходимо организовать в течение двух месяцев после роспуска думы, и планируется, что они состоятся 25 апреля.
Сообщается, что партия "Согласие" намерена оспорить решение о роспуске Рижской думы в Конституционном суде. Лидер партии Янис Урбанович агентству LETA сообщил, что политическая сила ждала, когда президент объявит закон.
Партия "Согласие" уверена, что роспуск Рижской думы является противоправным, потому что в обосновании роспуска думы осталась аргументация о кризисе с вывозом мусора в столице, которого, по мнению "Согласия", в Риге нет. Также Урбанович сказал, что депутаты, которые покинули партию мэра Риги Олега Бурова "Честь служить Риге", если пожелают, то их кандидатуры могут рассмотреть и принять в ряды "Согласия".
После того, как президент объявил закон, управление столицей возьмет на себя временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новоизбранная дума. Руководителем временной администрации станет госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Эдвин Балшевиц. Его заместителем будет директор юридического департамента Минфина Артис Лапиньш, а еще одним членом администрации станет замдиректора юридического департамента Минюста Алексей Ремесов.
По расчетам Центральной избирательной комиссии, расходы на организацию выборов могут составить 571 582 евро.
Первоначально VARAM инициировало роспуск думы из-за неспособности самоуправления организовать вывоз мусора в столице. Это основание для роспуска думы вызвало немало споров и разногласий. Однако позже ответственная за законопроект бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала дополнение законопроекта о роспуске Рижской думы, включив в него новое основание для роспуска - отсутствие кворума на трех заседаниях думы подряд.