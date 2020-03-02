Жизнь до и после. Сорвавшаяся в Риге гимнастка: как развивались события

"24 ноября вместе с моей спиной сломалась и моя прежняя жизнь. 25 ноября началась уже другая, не привычная для меня, жизнь. Жизнь, в которой я оказалась слабой... в которой надо просить, ждать и делать то, что не хочется, или не мочь сделать то, что хочется...".
Это размышления российской гимнастки Евгении Асоновой. На Международном турнире по воздушной атлетике в Риге она сорвалась с восьмиметровой высоты. Все потому, что во время ее выступления оборвался трос. Вместе с ним оборвалась и прежняя жизнь.
Начало
24 ноября 2019 года Евгения Асонова выступала в Риге на международных соревнованиях по воздушной атлетике. Во время выполнения последнего элемента на соединенных полотнах оборвался металлический трос, на котором висел снаряд. Евгения приземлилась на маты на спину вместе со снарядом.
Прибывшая "скорая" доставила девушку в больницу, где ее прооперировали. Диагноз, поставленный в Риге: перелом позвонка и полное поперечное повреждение спинного мозга с нарушением работы органов малого таза.
Как спустя время напишет сама Евгения:
"Один позвонок раскололся на части, что-то было удалено, а оставшиеся части закрепили конструкцией из пластин и восьми шурупов".
Спортсменка и ее тренер Елена Кустова обвинили в трагедии организаторов, проявивших халатность в установке снаряда.
По словам тренера, организатором соревнований выступила зарегистрированная в Лондоне International Air Athletics Association (IAAA), учредителями которой являются Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) и граждане России – Вячеслав Литвяк и Анастасия Журавлева.
Как развивались события дальше. Здоровье
После операции в Риге Евгению перевезли на реабилитацию в Москву - в Центр медицинской реабилитации в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Никаких точных прогнозов врачи не давали. Ясно было одно - нужно время, много месяцев реабилитации.
"С момента приезда в Москву мое состояние не сильно изменилось. Меня сильно мучает боль в спине, но это нормально, ведь прошло еще мало времени с момента операции, она и должна болеть", - делилась Евгения спустя две недели после трагедии.
О том, как протекает реабилитация, Евгения регулярно писала и пишет в социальных сетях.
"Очень хочу на улицу, два месяца уже без свежего воздуха (не знаю, можно ли назвать московский воздух свежим)... но это, наверно, уже в марте", - писала девушка в начале февраля.
6 февраля Евгения рассказала, что ей сделали вторую операцию - убирали расколовшийся позвонок и ставили имплант.
"Операция была сложная, длилась 9 часов, было переливание крови и плазмы. На данный момент состояние стабильное", - писала она. Спустя несколько дней девушка добавила, что "место, куда имплантировали позвонок, не болит, болит только шрам и место дренажа. (...) Ноги пока еще очень слабые, какие-то изменения в чувствительности пока тоже не могу оценить. Дальше будет видно".
Буквально на днях Евгения рассказала, что после перенесенной операции вновь вернулась в реабилитационный центр.
"Правая нога, которая раньше просто лежала, начала сгибаться, пусть пока с усилием и не много раз, но заработала; стопа пока неподвижна.
Левая нога стала еще сильнее, стопа тоже двигается, хотя чувствительность появилась только частично. С органами малого таза пока все сложнее. Каждый день я занимаюсь ЛФК (лечебная физкультура. - Прим. ред.) и хожу на специальной дорожке. За три месяца мышечная масса в ногах сильно уменьшилась, растяжка стала очень плохая", - описала девушка свое текущее состояние.
Как развивались события. Участие организаторов - ФВАР
Созданная в августе 2012 года ФВАР позиционирует себя как организацию, развивающую "воздушную атлетику как самостоятельный вид спорта на территории России".
Публично трагедию ФВАР прокомментировала лишь раз, опубликовав совместное заявление с Международной ассоциацией воздушной атлетики (IAAA), в котором они заявили, что ФВАР "приняла участие в поиске лечебного центра для реабилитации спортсмена, смогла оперативно найти и договориться с ведущим федеральным реабилитационным центром в Москве и согласовала со страховой компанией трансфер атлета в Москву для проведения курса платной лечебной реабилитации".
Пострадавшая спортсменка поддержку от ФВАР считает сомнительной. 17 декабря, спустя три недели после трагедии, девушка написала:
"Итак, сегодня ко мне заходил г-н Литвяк (вице-президент ФВАР). Не знаю, что он хотел от меня услышать и что сказать. Точнее, нет, знаю - он хотел сказать, что федерация - молодцы и обо всем договорились. Но разговор не совсем состоялся.
Я опять услышала в свой адрес, что я неблагодарная, что если бы не он, я бы сейчас в Твери лежала.
На мои слова о том, что из-за них я вообще оказалась в больнице, он ответил, что это несчастный случай и что вон за пару дней до этого в цирке тоже подобное случилось... (...) И что органы разбираются, чья это вообще вина! Неужели это может быть чья-то еще вина, кроме как организаторов!!!!! Они не признавали и не признают себя виноватыми!
Но, товарищи организаторы, если вы это читаете, ТРОСЫ ПРОСТО ТАК НЕ РВУТСЯ!!! Это ваша халатность!!!
У вас участвуют дети! Получается, что федерация не может гарантировать безопасность участникам соревнований!!! В общем, он довел меня до слез своим приходом, своими словами и отношением".
Позднее девушка добавила, что ФВАР оплатила три первые недели реабилитации, но ничего больше от федерации девушка не получала.
В беседе с RUS.TVNET тренер Асоновой Елена Кустова рассказала, что ФВАР связь с ними не поддерживает.
"В итоге они оплатили лишь три недели лечения. Все обещания, что средства от соревнований ФВАР пойдут на лечение Жени - болтовня...
Ничего больше не переводили и первый договор оплатили только после того, как информация попала в СМИ", - заявила Кустова.
По словам Евгении, ее перевели на ОМС (обязательное медицинское страхование. - Прим. ред.), а тренер добавила, что "Женю обещали лечить бесплатно, по распоряжению ректора".
Тем не менее у девушки все равно много дополнительных расходов, с которыми ей приходится справляться самой - с помощью неравнодушных людей, которые все это время жертвуют на ее восстановление.
"На данный момент и с самого начала, с 24.11.19 , помимо непосредственно пребывания здесь, я все оплачиваю сама. Все лекарства, подгузники, пеленки, катетеры, салфетки и прочие медицинские товары, услуги сиделки, некоторые юридические услуги я оплачиваю сама.
Я не могу сказать, сколько конкретно осталось собрать, потому что это не так просто прикинуть. Я не знаю, сколько я буду реабилитироваться - 10, 12, 18, 20, 24 месяца. Этого не может сказать никто.
Да, мне нужна постоянная помощь, самостоятельно я не могу даже перевернуться.
Поэтому мне сложно сделать какие-то конкретные отчеты, разве что примерные", - по этому поводу писала Евгения.
Тем временем ФВАР продолжает жить активной жизнью: публикует график отборочных турниров "V национального чемпионата по дисциплинам воздушной атлетики", информирует о членских взносах и расписывает график различных соревнований и фестивалей практически до конца года. В их жизни ничего не изменилось.
Как развивались события. Роль полиции
В ноябре прошлого года представитель Госполиции Элина Приедите подтвердила RUS.TVNET, что в Северный участок Управления рижского региона поступило заявление о полученных на соревнованиях телесных повреждениях.
Был начат уголовный процесс по ст. 13 Уголовного закона - "Преступные деяния против здоровья человека".
Спустя три месяца, 24 февраля этого года, Приедите на запрос RUS.TVNET ответила, что ничего более добавить не может - следствие по уголовному процессу продолжается, и в интересах следствия более подробных комментариев полиция дать не может.
Отметим, что сторона потерпевшей заявила, что в полицию был "предоставлен новый трос и новая лебедка, а те - оборвавшиеся - якобы пропали и не известно, где они".
В России также были написаны заявления в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный комитет РФ. Заявления в оба правоохранительных органа России подал Лев Березовский - владелец клуба, в котором занималась Евгения.
В заявлении отмечалось, что "участниками соревнований, а также инженерами, имеющими опыт в установке оборудования для занятий воздушной атлетикой, уже установлены грубые ошибки в устройстве подвеса". Поданы были и визуальные пояснения, что было установлено неправильно.
По словам тренера Елены Кустовой, к настоящему времени в России уже заведено уголовное дело, однако пока не известно, чем оно закончится, так как завели его недавно.
Вместо заключения. Сила духа
Говорят, нам посылается столько, сколько мы можем вынести. Несмотря на все обстоятельства, Евгения регулярно пишет жизнеутверждающие посты с хештэгом #встаньииди. О силе духа и безграничной самодисциплине говорит и один из ее постов:
"Последние 6 лет я работала инструктором групповых программ и видела, как люди могут поменять себя и свою жизнь, если захотят. Я и сама когда-то изменилась. Второе фото - тому доказательство.
Видимо, сейчас нужно постараться еще сильнее, чтобы добиться своей цели".
Фото, о котором пишет Евгения: