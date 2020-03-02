Жизнь до и после. Сорвавшаяся в Риге гимнастка: как развивались события

"Правая нога, которая раньше просто лежала, начала сгибаться, пусть пока с усилием и не много раз, но заработала; стопа пока неподвижна.

Левая нога стала еще сильнее, стопа тоже двигается, хотя чувствительность появилась только частично. С органами малого таза пока все сложнее. Каждый день я занимаюсь ЛФК (лечебная физкультура. - Прим. ред.) и хожу на специальной дорожке. За три месяца мышечная масса в ногах сильно уменьшилась, растяжка стала очень плохая", - описала девушка свое текущее состояние.

Как развивались события. Участие организаторов - ФВАР

Созданная в августе 2012 года ФВАР позиционирует себя как организацию, развивающую "воздушную атлетику как самостоятельный вид спорта на территории России".

Публично трагедию ФВАР прокомментировала лишь раз, опубликовав совместное заявление с Международной ассоциацией воздушной атлетики (IAAA), в котором они заявили, что ФВАР "приняла участие в поиске лечебного центра для реабилитации спортсмена, смогла оперативно найти и договориться с ведущим федеральным реабилитационным центром в Москве и согласовала со страховой компанией трансфер атлета в Москву для проведения курса платной лечебной реабилитации".

Пострадавшая спортсменка поддержку от ФВАР считает сомнительной. 17 декабря, спустя три недели после трагедии, девушка написала:

"Итак, сегодня ко мне заходил г-н Литвяк (вице-президент ФВАР). Не знаю, что он хотел от меня услышать и что сказать. Точнее, нет, знаю - он хотел сказать, что федерация - молодцы и обо всем договорились. Но разговор не совсем состоялся.

Я опять услышала в свой адрес, что я неблагодарная, что если бы не он, я бы сейчас в Твери лежала.

На мои слова о том, что из-за них я вообще оказалась в больнице, он ответил, что это несчастный случай и что вон за пару дней до этого в цирке тоже подобное случилось... (...) И что органы разбираются, чья это вообще вина! Неужели это может быть чья-то еще вина, кроме как организаторов!!!!! Они не признавали и не признают себя виноватыми!

Но, товарищи организаторы, если вы это читаете, ТРОСЫ ПРОСТО ТАК НЕ РВУТСЯ!!! Это ваша халатность!!!

У вас участвуют дети! Получается, что федерация не может гарантировать безопасность участникам соревнований!!! В общем, он довел меня до слез своим приходом, своими словами и отношением".

Позднее девушка добавила, что ФВАР оплатила три первые недели реабилитации, но ничего больше от федерации девушка не получала.

В беседе с RUS.TVNET тренер Асоновой Елена Кустова рассказала, что ФВАР связь с ними не поддерживает.