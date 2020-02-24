Пн, 24.02.2020
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За вождение в пьяном виде задержана глава Елгавского отделения CSDD

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В минувшее воскресенье за управление автомобилем в нетрезвом виде задержана руководитель Елгавского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвита Шалаева. 

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, в крови Шалаевой обнаружено примерно два промилле алкоголя. 

Руководитель отдела общественных отношений CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что за езду в нетрезвом виде от должности отстранена Шалаева. 

"Сейчас идет проверка и следствие. Такая ситуация произошла, это несовместимо с работой в CSDD", - сказал Айзпорс. 

Согласно закону, наказание для Шалаевой назначит суд. Кодекс административных правонарушений предусматривает, что если в крови автоводителя больше 1,5 промилле, ему может грозить арест сроком на 10-15 суток, штраф от 1200 до 1400 евро, а также лишение водительских прав на четыре года. 

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