За вождение в пьяном виде задержана глава Елгавского отделения CSDD

В минувшее воскресенье за управление автомобилем в нетрезвом виде задержана руководитель Елгавского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвита Шалаева.
По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, в крови Шалаевой обнаружено примерно два промилле алкоголя.
Руководитель отдела общественных отношений CSDD Янис Айзпорс подтвердил, что за езду в нетрезвом виде от должности отстранена Шалаева.
"Сейчас идет проверка и следствие. Такая ситуация произошла, это несовместимо с работой в CSDD", - сказал Айзпорс.
Согласно закону, наказание для Шалаевой назначит суд. Кодекс административных правонарушений предусматривает, что если в крови автоводителя больше 1,5 промилле, ему может грозить арест сроком на 10-15 суток, штраф от 1200 до 1400 евро, а также лишение водительских прав на четыре года.