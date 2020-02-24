За вождение в пьяном виде задержана глава Елгавского отделения CSDD

"Сейчас идет проверка и следствие. Такая ситуация произошла, это несовместимо с работой в CSDD", - сказал Айзпорс.

Согласно закону, наказание для Шалаевой назначит суд. Кодекс административных правонарушений предусматривает, что если в крови автоводителя больше 1,5 промилле, ему может грозить арест сроком на 10-15 суток, штраф от 1200 до 1400 евро, а также лишение водительских прав на четыре года.