ВОЗ: мир должен готовиться к возможной пандемии

Как указал Гебрейесус, международному сообществу необходимо прилагать больше усилий для предотвращения распространения вируса. Пока вспышка вируса не носит характера пандемии, однако потенциал для распространения нового заболевания в мировых масштабах, по словам главы ВОЗ, существует и он вполне реален.

В частности, представитель организации назвал "очень тревожащим" рост числа инфицированных в последние дни в Иране, Италии и Южной Корее.

К настоящему моменту вирус стал причиной смерти уже более 2600 человек.

Как сообщает агентство LETA, в дальнейшем рекомендации латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний для путешествующих людей будут распространяться и на Иран, Южную Корею и две области Италии - Венето и Ломбардию. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила после заседания государственной оперативной медицинской комиссии госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.