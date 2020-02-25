8 лет за финансирование ИГ: российская пенсионерка хотела помочь внучке

Герейхан никогда не посещал мечеть в селе, где он жил, - он не разделял религиозных взглядов прихожан и имама, рассказывали его отец и брат.

Марьям с мужем Герейханом - еще до отъезда в Сирию BBC

Марьям и Герейхан, по словам девушки, начали получать сообщения от знакомых, которые уехали из Дагестана в Сирию и рассказывали о месте, где все живут в безопасности по законам шариата, права людей соблюдаются, там "не надо работать, дают дом, мебель, а еще деньги - каждый месяц". Поначалу семья сомневалась, что такое возможно, но потом идея о собственном бесплатном доме и безбедной жизни им понравилась.

Отец Герейхана вспомнил, что Марьям как-то сказала, что "недолго будет их мучить" - они с Герейханом собираются ехать куда-то на заработки. Но тогда мужчина ее словам значения не придал.

"Отец пилил [нас] каждый день. Мы подумали: будем жить спокойно, никого мучить не будем", - поясняет Марьям.

18 мая 2015 года Марина Бухурдинова с мужем и маленьким ребенком пересекла границу России. Домой она не вернулась.

Сирия

"Это было легко и просто. Не так, как вернуться, - рассказывает Марьям о том, как они оказались сначала в Турции, а затем в Сирии. - Из Дагестана - в Азербайджан, оттуда до Баку на такси, а там самолет [в Турцию, а потом - переход турецко-сирийской границы]".

В Сирии у них сразу же забрали все документы и телефоны - слова Марьям подтверждают и другие женщины, с которыми общалась Би-би-си. Девушка вспоминает об огромных потоках людей, каждый день проходивших через Тель-Абьяд - первый сирийский город, в котором она оказалась. Это стратегически важный город, который в то время контролировался боевиками "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России). По многочисленным свидетельствам, именно через Тель-Абьяд боевики получали контрабандное оружие и горючее, и именно туда сначала прибывали новые сторонники ИГ.

Из Тель-Абьяда Марьям, ее мужа, ребенка и другие семьи отправили в Ракку.

"Как приехали в Ракку, в первый день там началась бомбежка. У меня паника. Утром и ночью вскакиваешь от бомбежек. Мы были без денег, без документов. И в шоке. Вернуться оттуда было непросто: ты уже не можешь спросить дорогу назад. Тебя убьют. Особенно мужчин", - считает Марьям.