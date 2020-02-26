Вброс силовиков, привет от Киселева или долг журналистов: что происходит вокруг дела "Сети"?

В России семерых молодых людей обвинили в организации террористической группировки под названием "Сеть". Суд вынес им приговоры - от шести до 18 лет тюремного заключения. Дело вызвало огромный резонанс - за обвиненных вступились деятели культуры, врачи, предприниматели и тысячи других неравнодушных. И тут издание "Медуза" опубликовало расследование - если ему верить, то некоторые участники "Сети" торговали наркотиками и убили двух человек. "Медузу" стали обвинять в пособничестве власти и некачественной работе. RUS.TVNET попытался разобраться, в чем суть скандала.
Дело "Сети". В чем суть?
По версии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, у "Сети" были ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. Следствие утверждало, что участники "Сети" хотели провести теракты и свергнуть действующую власть. В обвинительном заключении говорится, что целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности", а также нападения на отделения полиции, госструктуры, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия". "Сеть" признали террористической группировкой.
Почти все задержанные первоначально подписали признательные показания.
Позже, когда дело стало громким, обвиняемые рассказали, что их избивали, подвергали пыткам и всячески выбивали признательные показания.
Семь человек получили суровые сроки в колониях строгого режима. Минимальный - шесть лет, максимальный - 18. Самому младшему обвиняемому 23 года, самому старшему - 31.
Кто заступился?
Приговор не оставил равнодушными людей - и в России, и за рубежом.
В защиту фигурантов дела выступили деятели науки - 3115 ученых и отраслевых журналистов. В опубликованном обращении они указали, что "столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных "доказательствах". Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы", - отмечается в открытом письме.
Возмутились и психологи. "Считаю, что мы - психологи - должны высказать свою позицию по этому делу. Сказать, что мы против пыток, страха и насилия. Что нельзя сажать в тюрьму людей, признания которых получены под пытками", - написал психолог Александр Арчагов. Под его призывом поддержать преступность приговора подписались 375 человек.
Следом в поддержку обвиненных выступили представители кинематографа. "Стремление следствия любым, даже незаконным, образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации, склонность к обвинению без реального события преступления или даже явно доказанной подготовки к нему - вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину", - говорится в письме, которое подписали 208 человек.
Не остались в стороне и студенты. "Дело "Сети" возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь при помощи пыток и на основании доносов", - под этим подписались 567 студентов.
Еще 1328 учителей заявили, что дело против молодых людей сфабриковано. Также считают 177 аниматоров, которые отмечают: "Мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали". Равнодушными не остались также художники, правозащитники и музыканты.
Неожиданно: Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступил в поддержку обвиняемых по сфабрикованному ФСБ «делу Сети».— A.C.A.B. (@MrMaaay) February 16, 2020
В Москве на фестивале «Чартова дюжина» он посвятил обвиняемым ребятам одну из песен.
Стало доходить. С просветлением, Костя
У кого то полыхнет: pic.twitter.com/CSq4gmPYLy
О, тюменский независимый книжный магазин "Никто не спит" тоже присоединился к поддержке узников #делосети— Northern Kender (@northernkender) February 18, 2020
Огонь, горжусь тюменцами.https://t.co/v0PndeYOjs pic.twitter.com/qm5hAUmJim
В России проходили пикеты в поддержку фигурантов "дела "Сети"
«желаю всем попадать только в сети любви»— anastasia osipova (@nastyaosipova) February 14, 2020
фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов с пикетом у здания ФСБ на Лубянке#метропикет #делосети pic.twitter.com/jewg9g0AHX
стыдно стоять в стороне. «московское дело», «дело ФБК», дела «Нового величия», «Сети» и Азата Мифтахова касаются нас всех #метропикет pic.twitter.com/Ha1oclkXFf— anastasia osipova (@nastyaosipova) November 22, 2019
Почему все набросились на "Медузу"?
Россияне и жители других стран возмущены. Они считают дело сфабрикованным, признания - выбитыми, приговоры - жестокими. И тут "Медуза" публикует расследование "Пошли четверо в лес, а вышли только двое" - версия, что некоторые фигуранты пензенского дела "Сети" могут быть причастны к убийству и торговле наркотиками. Источник информации издание описало так: активисты левого движения, которые провели собственное расследование. Они сами пришли в "Медузу".
После того, как было опубликовано это расследование, редакция "Медузы" выпустила обращение, в котором указано: "Многие факты у нас по-прежнему с трудом укладываются в голове, но и скрывать такую важную информацию мы, как журналисты, не имеем права".
Также в сообщении отмечено, что "редакция "Медузы" настаивает на том, что дело "Сети" сфальсифицировано и строится на доказательствах, добытых под пытками. Осужденные и те, кто еще ждет своего процесса в Санкт-Петербурге, не получили ни беспристрастного следствия, ни справедливого суда, ни даже доступа к медицинской помощи".
Люди расследование "Медузы" не оценили и обрушились с критикой.
Правозащитник Сергей Давидис написал, что расследование "содержит набор непроверенных и непроверяемых слухов, которые в любом случае навредят и осужденным по делу "Сети", и общественной солидарности с жертвами репрессий в целом. Такие вещи можно и нужно публиковать только после тщательного расследования, когда разумных сомнений в достоверности написанного нет".
Многие сочли, что расследование "Медузы" - информационный вброс российских силовиков.
"Писать тексты, которые могут помочь силовикам оправдать свои действия - западло (извините, другого слова подобрать не могу)", - цитирует Русская служба BBC объявленного в розыск российского политика Илью Пономарева, который получил гражданство Украины.
Также Русская служба BBC сообщает, что телевизионный обозреватель Арина Бородина обратила внимание на то, как публикацию подхватил канал "Россия 24". "Медузу" называли "Медузой", а не просто неким интернет-СМИ", - отметила Бородина и добавила, что участников "Сети" при этом окрестили убийцами и террористами.
"Потом подробности - как убивали... Прямо цитаты из текста "Медузы" выводили на экран и окрашивали маркером, в деталях. Чтобы нагляднее", - продолжает Арина. Оригинальный пост Бородиной RUS.TVNET не нашел, но на нее ссылается российский писатель и журналист Артур Соломонов.
Журналист радиостанции "Эхо Москва" Майкл Наки, который в Twitter пишет под ником "шило в стенку", опубликовал несколько постов, которые подтверждают слова Бородиной о том, как федеральные каналы цитируют "Медузу".
Ну вот и медузу по России 24 показывают в сюжете про дело Сети. С ПОЧИНОМ, РЕБЯТА pic.twitter.com/x5z8pNTKtE— шило в стенку (@michaelnacke) February 22, 2020
Я передаю привет всем тем, кто говорил, что публикация Медузы дискредитирует силовиков и не будет использоваться пропагандой.— шило в стенку (@michaelnacke) February 23, 2020
Вместе со мной привет вам передаёт Дмитрий Киселев. pic.twitter.com/yMdNOGe6Sk
Не обошлось и без защиты. За "Медузу" заступилась проживающая в Великобритании журналист Маша Слоним.
"Удивлена, с какой легкостью коллеги обвиняют "Медузу" в публикации слива, в продажности, в предательстве. Я удивлена, как бывше-нормальные люди (мое оценочное определение) поддаются конспирологическим теориям и уверенно делятся собственными версиями причин, по которым "Медуза" могла пойти на это", - написала она.
Что говорит сам автор нашумевшего расследования?
Авторы опубликованного "Медузой" расследования - Максим Солопов и Кристина Сафонова. В интервью журналисту "Эхо Москвы" Майклу Наки на вопрос, как проверялась информация, Солопов ответил, что "самыми разными способами".
"[...] Мы нашли человека, который был причастен к этому преступлению и сам так или иначе является фигурантом дела "Сети". Он находится за границей и рассказал лишь свою версию событий - то, что он видел своими глазами. Мы будем публиковать его подробный рассказ об этом. То есть рассказ человека, видевшего изнутри это все[...]", - сказал Солопов.
Что дальше?
Пока непонятно, что будет дальше.
Адвокаты фигурантов дела "Сети" отрицают возможную причастность своих подзащитных к убийству. "Медуза" намерена следить за этим делом дальше. RUS.TVNET тоже.