Вброс силовиков, привет от Киселева или долг журналистов: что происходит вокруг дела "Сети"?

Дело "Сети". В чем суть?

По версии Федеральной службы безопасности Российской Федерации, у "Сети" были ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Беларуси. Следствие утверждало, что участники "Сети" хотели провести теракты и свергнуть действующую власть. В обвинительном заключении говорится, что целью "Сети" было "насильственное изменение конституционного строя, осуществление террористической деятельности", а также нападения на отделения полиции, госструктуры, склады с оружием и офисы партии "Единая Россия". "Сеть" признали террористической группировкой.

Почти все задержанные первоначально подписали признательные показания.

Позже, когда дело стало громким, обвиняемые рассказали, что их избивали, подвергали пыткам и всячески выбивали признательные показания.

Семь человек получили суровые сроки в колониях строгого режима. Минимальный - шесть лет, максимальный - 18. Самому младшему обвиняемому 23 года, самому старшему - 31.

Кто заступился?

Приговор не оставил равнодушными людей - и в России, и за рубежом.

В защиту фигурантов дела выступили деятели науки - 3115 ученых и отраслевых журналистов. В опубликованном обращении они указали, что "столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных "доказательствах". Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы", - отмечается в открытом письме.

Возмутились и психологи. "Считаю, что мы - психологи - должны высказать свою позицию по этому делу. Сказать, что мы против пыток, страха и насилия. Что нельзя сажать в тюрьму людей, признания которых получены под пытками", - написал психолог Александр Арчагов. Под его призывом поддержать преступность приговора подписались 375 человек.

Следом в поддержку обвиненных выступили представители кинематографа. "Стремление следствия любым, даже незаконным, образом доказать преступление, готовность использовать угрозы, пытки и провокации, склонность к обвинению без реального события преступления или даже явно доказанной подготовки к нему - вот реальная угроза обществу, государству и каждому гражданину", - говорится в письме, которое подписали 208 человек.

Не остались в стороне и студенты. "Дело "Сети" возвращает нас к самым темным страницам истории нашей страны, когда невиновных людей осуждали на десятки лет лагерей только лишь при помощи пыток и на основании доносов", - под этим подписались 567 студентов.

Еще 1328 учителей заявили, что дело против молодых людей сфабриковано. Также считают 177 аниматоров, которые отмечают: "Мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали". Равнодушными не остались также художники, правозащитники и музыканты.

Неожиданно: Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выступил в поддержку обвиняемых по сфабрикованному ФСБ «делу Сети».



В Москве на фестивале «Чартова дюжина» он посвятил обвиняемым ребятам одну из песен.



Стало доходить. С просветлением, Костя



У кого то полыхнет: pic.twitter.com/CSq4gmPYLy — A.C.A.B. (@MrMaaay) February 16, 2020