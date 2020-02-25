Запрет на использование символики СССР и нацистской Германии: принято окончательное решение

Запрет будет касаться не только оригинальных объектов с указанной символикой, но и различных стилизаций. Также будет запрещено использовать символику и форму, которые относятся к репрессивным учреждениям бывшего СССР и нацистской Германии.

Поправки к закону также предусматривают запрет на использование в ходе публичных мероприятий предметов одежды, совокупность которых дает недвусмысленные отсылки к указанным вооруженным силам или репрессивным органам.