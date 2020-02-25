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Запрет на использование символики СССР и нацистской Германии: принято окончательное решение

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в окончательном чтении поддержала поправки, предусматривающие запрет на использование в ходе публичных мероприятий символики бывшего СССР и его республик, а также символики и формы нацистской Германии. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

Запрет будет касаться не только оригинальных объектов с указанной символикой, но и различных стилизаций. Также будет запрещено использовать символику и форму, которые относятся к репрессивным учреждениям бывшего СССР и нацистской Германии.

Поправки к закону также предусматривают запрет на использование в ходе публичных мероприятий предметов одежды, совокупность которых дает недвусмысленные отсылки к указанным вооруженным силам или репрессивным органам.

Вместе с тем поправки предусматривают исключения. Они будут касаться случаев, когда использование указанной символики или предметов одежды не связано с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных ими преступлений.

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