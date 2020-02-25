Как сохранить здоровым и лечить сердце: рекомендации экспертов

Важно также время приема медикаментов

У каждого медикамента при конкретном заболевании – свое значение, и его действие продолжается определенное время. К тому же при приеме нескольких медикаментов и несоблюдении интервалов приема их терапевтический эффект может перекрываться или на некоторое время вообще исчезать. Поэтому медикаменты важно принимать в одно и то же время, особенно это касается противотромбозной терапии, в противном случае возрастает риск кровотечения или тромботических событий.

Спалва напоминает: если регулярно, в определенное время принимать медикаменты для снижения давления, профилактики аритмии и от сердечной недостаточности, то можно избежать неприятных колебаний сердечной деятельности и давления и тем самым уменьшить гипотензию, аритмию, а также риск декомпенсации сердечной недостаточности и гипертонических кризов.

Совет фармацевта

Озолиня подчеркивает, что сердце – один из жизненно важных органов. Оно страдает всякий раз, когда в нашей жизни происходят большие или малые перемены. Заботясь о здоровье своего сердца, важно не только правильно и полезно питаться, заниматься спортом, но и давать сердцу передышку в определенном жизненно ритме. Если на работе стресс и спешка, неплохо научиться правильно дышать, чтобы свести влияние стресса к минимуму.

Рекомендуется меньше пить кофе и для поддержания ежедневного минерального баланса принимать медикаменты, содержащие магний. Сердечную мышцу также нужно подкармливать – можно принимать витамины группы В, а также пищевые добавки на растительной основе, которые помогут сохранить сердце здоровым. С возрастом организм больше не производит коэнзим Q10, который является источником энергии для сердца.