Как сохранить здоровым и лечить сердце: рекомендации экспертов

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются одной из главных причин заболеваемости и смертности в Латвии и мире. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2018 году сердечно-сосудистые заболевания были самой частой причиной смерти в Латвии.
Из них большую часть составляет первичная артериальная гипертензия, а треть – коронарная болезнь сердца. Показатели смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии в целом выше, чем в среднем в Европейском Союзе. О факторах риска, профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний консультируют приглашенный эксперт BENU Aptieka, кардиолог Capital Clinic Riga, специалист по эхокардиографии д-р Кристина Спалва и фармацевт Занда Озолиня.
- Наиболее распространенные заболевания и симптомы
Спалва рассказывает, что самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания в любом возрасте – это первичная артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия. Также с возрастом повышается распространенность коронарной болезни сердца и фибрилляции предсердия, или мерцательной аритмии.
От мерцательной аритмии страдает каждый пятый пациент с сердечно-сосудистым заболеванием. Специалист поясняет, что симптомы заболеваний сердца могут быть разными, например, повышенное давление может быть бессимптомным, возможны головная боль, давящее чувство дискомфорта в груди.
На коронарную болезнь сердца может указывать давящая, жгучая или сжимающая боль в груди во время нагрузки, а при инфаркте миокарда такая боль бывает в состоянии покоя.
При сердечной недостаточности могут наблюдаться одышка, слабость, низкая переносимость нагрузки и отек ног, на нарушения сердечного ритма указывают головокружения, потеря сознания и шумы в сердце. При появлении симптомов болезней сердца нужно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы пройти дополнительные исследования и начать лечение.
- Факторы риска
Риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивают такие факторы, как курение, повышенный уровень холестерина (холестерин общий и низкой плотности), сахарный диабет, лишний вес и ожирение (ИМТ ³25 кг/м2), а также малоподвижный образ жизни.
Риск сердечно-сосудистых заболеваний также увеличивается с возрастом – у мужчин после 55, а у женщин – после 65 лет. Еще один фактор риска – это раннее сердечно-сосудистое заболевание у кого-то из членов семьи (у мужчин <55 лет, у женщин <65 лет.). Спалва поясняет, что жители Латвии – очень разные. В целом же тенденция указывает на то, что люди обращаются к кардиологу также в профилактических целях – чтобы избежать осложнений, которые были, например, у их родителей и дедушек с бабушками.
В то же время специалист подчеркивает, что часть пациентов по-прежнему приходят к врачу с опозданием и с серьезными осложнениями, при которых пациента нередко нужно класть в стационар.
- Значение профилактики
Пациент может в значительной мере сам влиять на здоровье своего сердца и сосудов. Вот рекомендации европейских кардиологов для здоровья сердца и сосудов:
- регулярные умеренные физические нагрузки (аэробная нагрузка – по 30 минут 5-7 дней в неделю);
- сбалансированное питание: сокращение количества потребляемой соли и животных жиров, в день рекомендуется потреблять не менее 400-500 граммов овощей, орехов, ненасыщенных жирных кислот, маложирных молочных продуктов, два раза в неделю включать в рацион рыбные блюда и ежедневно выпивать ~1000-1500 мл жидкости;
- сократить курение и употребление алкоголя;
- контроль массы тела – для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется избегать ожирения (здоровый индекс массы тела (ИМТ) – это 20-25 кг/м,2 объем талии <94 см у мужчин и <80 см у женщин).
- Важно также время приема медикаментов
У каждого медикамента при конкретном заболевании – свое значение, и его действие продолжается определенное время. К тому же при приеме нескольких медикаментов и несоблюдении интервалов приема их терапевтический эффект может перекрываться или на некоторое время вообще исчезать. Поэтому медикаменты важно принимать в одно и то же время, особенно это касается противотромбозной терапии, в противном случае возрастает риск кровотечения или тромботических событий.
Спалва напоминает: если регулярно, в определенное время принимать медикаменты для снижения давления, профилактики аритмии и от сердечной недостаточности, то можно избежать неприятных колебаний сердечной деятельности и давления и тем самым уменьшить гипотензию, аритмию, а также риск декомпенсации сердечной недостаточности и гипертонических кризов.
- Совет фармацевта
Озолиня подчеркивает, что сердце – один из жизненно важных органов. Оно страдает всякий раз, когда в нашей жизни происходят большие или малые перемены. Заботясь о здоровье своего сердца, важно не только правильно и полезно питаться, заниматься спортом, но и давать сердцу передышку в определенном жизненно ритме. Если на работе стресс и спешка, неплохо научиться правильно дышать, чтобы свести влияние стресса к минимуму.
Рекомендуется меньше пить кофе и для поддержания ежедневного минерального баланса принимать медикаменты, содержащие магний. Сердечную мышцу также нужно подкармливать – можно принимать витамины группы В, а также пищевые добавки на растительной основе, которые помогут сохранить сердце здоровым. С возрастом организм больше не производит коэнзим Q10, который является источником энергии для сердца.
Фармацевт также напоминает, что в аптеках можно подать заявку на участие в Программе напоминания о приеме медикаментов. Эта программа призвана облегчить повседневную жизнь тех, кому нужно длительное время принимать рецептурные медикаменты и своевременно получать напоминание о необходимости приобретения лекарства. Подать заявку на участие в программе можно в любой аптеке BENU.