Вт, 25.02.2020
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Отклонена идея о создании края Селия

Новая карта самоуправлений

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Комиссия Сейма по административно-территориальной реформе отклонила идею о создании края Селия.

Представители данной территории заявили, что выбрали своим центром развития Виесите, хотя ранее комиссия рекомендовала сделать выбор между Екабпилсом и Айзкраукле.

Представитель Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Мадарс Ласманис поддержал предложение VARAM о включении территорий Селии в другие края, добавив, что министерство не видит перспектив Виесите как центра развития.

Селия является культурно-историческим краем, в который входят нынешние Акнистский, Илукстский, Яунелгавский, Екабпилсский, Неретский, Салский и Виеситский края, уже много лет сотрудничающие между собой.

После реформы эти края войдут в состав Екабпилсского, Айзкрауклького и Даугавпилсского краев.

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