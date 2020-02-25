Отклонена идея о создании края Селия

Представители данной территории заявили, что выбрали своим центром развития Виесите, хотя ранее комиссия рекомендовала сделать выбор между Екабпилсом и Айзкраукле.

Представитель Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Мадарс Ласманис поддержал предложение VARAM о включении территорий Селии в другие края, добавив, что министерство не видит перспектив Виесите как центра развития.

Селия является культурно-историческим краем, в который входят нынешние Акнистский, Илукстский, Яунелгавский, Екабпилсский, Неретский, Салский и Виеситский края, уже много лет сотрудничающие между собой.