Имеет ли значение размер. Родители возмущены учебником для 6-го класса

"В советское время было половое воспитание, но, как мне кажется, в классах постарше, точно не в шестом. Я считаю, что это неуместно, неуместно в шестом классе. Социальные знания для того, чтобы обучить определенным навыкам, а такие учебники делают акценты на другие вещи. Я и многие другие не понимают, зачем это нужно. Почему нельзя рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо", - в разговоре с RUS.TVNET поделилась Любовь.

В учебнике, на который ссылается Любовь и фотографию которого опубликовала Евгения, приведен следующий отрывок из книги Н. Фишера.

- Мне 13 лет. Моя проблема в том, что мой пенис слишком большой. Мальчики надо мной смеются. Чувствую себя отторгнутым. Я могу как-то сделать пенис меньше? (Том).

- Мне 13 лет, другие мальчики надо мной издеваются, потому что мой пенис очень маленький. Когда мы после тренировки моемся в душе, все это замечают. (Нил)

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RUS.TVNET обратился в Государственный центр содержания образования (VISC) за комментарием. В ответе VISC отмечается, что вопросы сексуального и репродуктивного здоровья - часть системы образования.

Например, согласно стандартам природоведения для 1-6 класса, после третьего класса ребенок должен знать и уметь назвать части тела, знать системы органов.

После шестого - системы органов и этапы развития человека, уметь показать их на картинке. Что касается социальных знаний, то в стандарте предмета для 1-9 класса указано, что по окончанию шестого класса ребенок должен знать об изменениях в организме девочек и мальчиков подросткового возраста.

Темы здоровья включены в программу разных предметов, например, природоведения, социальных знаний, биологии.

За организацию учебного процесса, методику и материалы отвечает учитель - специалист, получивший высшее образование и квалификацию, поэтому нет оснований сомневаться в педагогических навыках преподавателя, когда он рассказывает школьникам о вопросах здоровья.

VISC сообщает, что Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC) в сотрудничестве в Министерством здравоохранения разработал фильмы для школьников и методические материалы для учителей 1-12 классов.

Фильмы простым языком и на основании научно-доказанных фактов рассказывают о репродуктивном здоровье, половых отношениях, создании отношений и вопросах ответственности относительно вышеперечисленных тем. VISC указывает, что видеоролики поделены по темам, педагог может выбрать наиболее подходящий для урока. Отмечается, что в основе видеоматериалов - этичность и уважительное отношение к своему телу.

Также VISC напоминает, что любой родитель имеет право принимать участие в усовершенствовании образовательного процесса, согласно 57-й статье закона об Образовании. Именно в рамках этого закона Кабинет министров устанавливает стандарты, что и когда по какому предмету изучать.