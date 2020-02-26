"У мужчин есть потребности. Раскрепостись". Сеть взорвало видео о том, какой должна быть женщина

На видео можно наблюдать фрагменты из фильмов, а также кадры с показов мод и новостных репортажей, а героиня видео - актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" и ЛГБТ-активистка - Синтия Никсон, зачитывает поэму Камиллы Рейнвилл "Будь леди - говорили они", где приводятся противоречивые призывы в адрес женщин:

"Они сказали — будь леди. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Ешь с аппетитом. Не ешь так быстро. Похудей. Перестань столько есть. О, Боже, ты выглядишь, как скелет. Почему ты ничего не ешь? Ты выглядишь больной. Съешь бургер. Будь легкой. Будь миниатюрной".

Произведение Рейнвилл посвящено стереотипам, связанным с воспитанием девочек, а также допустимым правилам поведения для женщин.

Помимо этого, в видео была затронута тема сексуальных домогательств в адрес женщин, осуждение их за внешний вид, манеру одеваться, причём правильного варианта в выборе одежды - нет.

Видео: Они сказали - будь леди

"Они сказали — будь леди. Твоя юбка слишком короткая. Твоя юбка слишком длинная. Брюки слишком обтягивающие. Не показывай так много кожи. Не показывай бедра. Не показывай грудь. Не показывай живот. Не показывай зону декольте. Не показывай нижнее белье. Не показывай плечи. Прикройся. Оставь что-то воображению. Одевайся скромно. Не будь соблазняющей. Мужчины не могут контролировать себя. У мужчин есть потребности. Раскрепостись. Покажи немного кожи. Выгляди сексуально. Выгляди привлекательно. Не будь такой провоцирующей. Ты будто сама просишь этого. Носи черное. Носи каблуки", — говорит актриса под нарезку фрагментов из фильмов и показов мод.

Затрагиваются в поэме стандарты, требующие от женщин быть идеальной, а также их роли в обществе.

"Приготовь ему ужин. Сделай его счастливым. Это женская работа. Ты будешь хорошей женой. Возьми его фамилию", — говорит с экрана Никсон.

Главный посыл видео заключается в том, что к женщинам иногда предъявляется слишком много противоречащих друг другу требований под фразой "будь леди".

Резонансное видео не оставило многих пользователей Сети равнодушными - люди активно делятся и комментируют ролик.

"Так сложно быть женщиной иногда, спасибо, что говорите об этом!", "Это прекрасно! Господи, пусть это видео станет вирусным, чтобы многие смогли его увидеть! Это такое мощное послание!"- лишь некоторые из комментариев под видео.

Forbes Woman пишет, что в видео затрагивается тема виктим-блейминга, а заканчивается он словами: "Не дай себя изнасиловать. Не пей слишком много. Не ходи одна. Не выходи на улицу слишком поздно. Не одевайся так. Не напивайся. Не улыбайся незнакомцам. Не выходи ночью. Не доверяй никому. Не говори да. Не говори нет".