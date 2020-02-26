Что нужно знать о столь необходимом в нашем рационе витамине С?

В различных источниках витамину С приписывают чуть ли не чудодейственные свойства в борьбе с вирусами и различными заболеваниями.
Специалист по питанию Дзинтра Кокта совместно с национальным розничным торговцем ELVI обобщили ключевые факты о витамине С и поделились советами о том, как включить его в ежедневный рацион, сочетая укрепление иммунитета со вкусной едой, не нуждаясь в фармацевтических препаратах.
Витамин C очень важен и у него действительно существенная роль в формировании иммунитета, но стоит помнить, что биохимические процессы в теле человека очень сложны и взаимосвязаны. К тому же витамин С чувствителен к различным раздражителям; он также растворим в воде и не накапливается в организме, поэтому его нужно регулярно принимать дополнительно, и делать это нужно с умом.
- Здоровому взрослому человеку требуется 100 мг витамина С в день, но если чувствуете приближение болезни, то дозу можно увеличить почти до 1000 мг – принимать "ударную дозу" нужно несколько дней подряд. При острых заболеваниях витамин С действует как антиоксидант, повышает уровень энергии в организме и участвует в синтезе гормона надпочечников, который, в свою очередь, действует как естественное противовоспалительное и противоаллергическое средство.
- Чтобы витамин С хорошо усваивался, необходим цинк, поэтому продукты, содержащие витамин С, лучше всего принимать вместе с другими продуктами. Если вы решите воспользоваться препаратами с витамином С, их также лучше принимать во время еды. Это обеспечит как лучшее усвоение витамина, так и меньшее раздражение желудка.
- Витамин С быстро реагирует на изменения в окружающей среде – он разлагается при нагревании выше 80° С, также становится нестабильным под воздействием света и кислорода, поэтому стоит помнить, что, хотя различные фрукты содержат относительно высокое количество витамина С, в варенье, приготовленным осенью прошлого года, С витамина мало! Витамин С также разлагается под воздействием никотина – если вы курите, вы должны есть больше продуктов, содержащих этот витамин.
- Витамин С лучше всего употреблять вместе с пищей – ешьте много различных овощей, фруктов и летних замороженных ягод. При смешивании ягод и фруктов в смузи важно немедленно их использовать, поскольку смешивание расщепляет клетки продукта и выделяет различные ферменты, такие как аскорбиназа, которые быстро разлагают как витамин С, так и другие биологически активные соединения.
- Если вы принимаете слишком много витамина С в своем рационе, организм будет сохранять только то, что ему нужно, выделяя остаток с мочой, но при использовании химикатов есть вероятность передозировки. Это может повлиять на функцию почек, повредить поджелудочную железу, повлиять на секрецию инсулина и вызвать раздражение желудка и ненужную нагрузку на печень.
- Витамин С необходим не только для нашего иммунитета, но и для различных других процессов – он укрепляет кровеносные сосуды, снимает усталость, способствует заживлению ран и свертыванию крови, способствует регенерации или обновлению клеток организма, участвует в образовании соединительной ткани и коллагена.
Много витамина С содержится в плодах шиповника, облепихе, черной смородине, чернике, паприке, петрушке, укропе, щавеле, луке-порее, киви, квашеной капусте, кольраби, цитрусовых, яблоках, ревене, папайе, рябине. Различные продукты пчеловодства (пыльца, пчелиный хлеб) также являются хорошими источниками витаминов и минералов.