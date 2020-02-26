Что нужно знать о столь необходимом в нашем рационе витамине С?

Специалист по питанию Дзинтра Кокта совместно с национальным розничным торговцем ELVI обобщили ключевые факты о витамине С и поделились советами о том, как включить его в ежедневный рацион, сочетая укрепление иммунитета со вкусной едой, не нуждаясь в фармацевтических препаратах.

Витамин C очень важен и у него действительно существенная роль в формировании иммунитета, но стоит помнить, что биохимические процессы в теле человека очень сложны и взаимосвязаны. К тому же витамин С чувствителен к различным раздражителям; он также растворим в воде и не накапливается в организме, поэтому его нужно регулярно принимать дополнительно, и делать это нужно с умом.