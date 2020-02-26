Во вторник медики выезжали на девять вызовов в связи с подозрениями на коронавирус

Все обратившиеся в скорую помощь в течение недели вернулись из областей Италии Ломбардия и Венето. Лабораторные обследования не подтвердили у них наличие инфекции.

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что с 29 января в Латвии проведено 32 лабораторных анализа на Covid-19, в том числе девяти детям. Все результаты были негативными.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле во вторник после заседания совета по кризисному управлению заявила, что, если в Латвии произойдет вспышка заболевания новым коронавирусом Covid-19, специфический уход может быть обеспечен 100 больным "первой волны", однако есть план действий и на случай, если число заболевших будет больше.

Она подчеркнула, что ни одного случая заражения новым коронавирусом в Латвии пока не зарегистрировано. Винькеле пояснила, что было оценено количество коек в больницах и количество мест для обеспечения карантина на случай необходимости лечения и изоляции людей как в Риге, так и в регионах.

По ее словам, специфический уход незамедлительно можно будет обеспечить 100 больным "первой волны". На случай, если число заболевших превысит 100 человек, у Минздрава есть план действий по реорганизации работы в больницах, чтобы справиться с большим количеством больных, при этом не подвергнув опасности заражения других пациентов.

Отвечая на вопрос о потенциальных ограничениях в воздушном сообщении, министр заявила, что в настоящее время они не введены, но разработаны рекомендации для путешественников, прибывающих из определенных стран.

Министр здравоохранения подчеркнула, что за каждым человеком, который, возможно, заразился коронавирусом Covid-19, приезжает специальная бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая доставляет его в Латвийский центр инфектологии, где у него берутся анализы. Узнать, болен ли человек, можно в течение шести часов после проведения тестов.