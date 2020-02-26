Столь полезный витамин D: как избежать его дефицита?

Как обеспечить организм достаточным количеством витамина D и почему это столь важно для нашего здоровья, рассказывает фармацевт аптеки BENU Занда Озолиня.

Почему витамин D имеет столь большое значение?

Фармацевт поясняет, что витамин D регулирует фосфорно-кальциевый обмен в организме. Этот витамин необходим для здоровья костной системы, зубов и мышц. В свою очередь дефицит витамина D может вызвать деформацию костей скелета и становится причиной рахита у детей и костных болей – остеомаляции у взрослых. Помимо прочего витамин D требуется для регенерации костной ткани, он выполняет и другие важные функции в организме, например, этот витамин способствует росту клеток, нервномышечной модуляции и укреплению иммунной системы, а также он обладает противовоспалительными свойствами.

Как принимать витамин D?

В период с конца марта – начала апреля и до конца сентября большинство людей могут получить все необходимое количество витамина D благодаря солнечному свету. Натуральный витамин D вырабатывается кожей под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения (при длине волн 290–320 нанометров). Однако на синтез витамина D влияют множество факторов, таких как: время года и время суток, продолжительность дня, облачность, смог, содержание в коже меланина и интенсивность загара. При этом надо помнить, что, несмотря на всю важность синтеза "солнечного" витамина, воздействие солнечных лучей на кожу следует ограничивать и избегать продолжительных солнечных ванн, так как УФ излучение канцерогенно и может вызвать рак кожи.

В небольших количествах витамин D содержится в пищевых продуктах, например, в жирной рыбе (лосось, сардины, сельдь, скумбрия), красном мясе (особенно в говяжьей печени), а также в сырах и в яичном желтке.

Осенью и зимой – за "солнечным" витамином отправляйтесь в аптеку!

При наличии возможности соблюдать сбалансированную диету и при отсутствии признаков недостатка витамина D мы можем в достаточном количестве получать его с пищей, говорит Озолиня. Однако в осенне-зимний период этого может быть недостаточно, особенно если вы уже испытываете дефицит витамина D. В таком случае самое правильное решение – это пойти в аптеку, купить соответствующую пищевую добавку или назначенный врачом препарат и принимать «солнечный» витамин в предписанных дозах.

Выбор витамина D

На аптечных полках имеется богатый выбор пищевых добавок, содержащих витамин D, и каждый может выбрать наиболее подходящую себе форму препарата – по способу и периодичности применения, а также по дозе витамина D. Витамин D доступен в каплях, капсулах, таблетках и в виде аэрозоля. Его можно принимать или ежедневно, или только раз в неделю. Но в любом случае витамин D рекомендуется принимать по утрам, так как его применение вечером может нарушить сон.

Важно соблюдать указанные в инструкции по применению соответствующего препарата дозы витамина D, необходимо также учесть, что для младенцев в возрасте до 6 месяцев максимальная суточная доза витамина составляет 1000 международных единиц (МЕ), с 7 до 12 месяцев – 1500 МЕ, для детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 2500 МЕ, от 4 до 8 лет – 3000 МЕ, от 9 до 18 лет – 4000 МЕ, а для людей старше 19 лет – 4000 МЕ.