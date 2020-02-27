"Это не смерть моды, а ее ренессанс": ожидает ли мир моды бесполое будущее?

Идею подхватили сразу несколько британских школ, заменивших форму для мальчиков и девочек на универсальную гендерно-нейтральную одежду, вызвав тем самым шквал родительского недовольства. Многие обвинили школы в продвижении "гендерной дисфории" (чувство неудовлетворенности биологическим полом).

Агендерное направление в одежде особенно популярно среди молодежи MSGM

По данным одного опроса, в США почти 60% представителей "поколения Z" (рожденные между 1995 - 2012 годами) покупают одежду, не относящуюся к своему гендеру.

Идею агендерной моды продвигают звезды шоу-бизнеса: известно, что Билли Айлиш и Рианна одеваются кросс-секс.

"Сейчас на рынок выходит мое поколение, а для нас важна комфортная и необычная одежда, - говорит Нинона. - И бренды следуют за этим".

По словам модели и студентки Алины Франц, возможность смешивать гардероб и носить мужские вещи позволила ей избавиться от детских комплексов и найти себя: "Я поняла, что я не одна. Во взрослой жизни через одно рукопожатие находятся такие же люди, как я".

"Агендерная мода - это симбиоз, который позволяет не быть закрепощенным в одном образе - девушки или парня", - говорит Алина. Она надеется, что в будущем в магазинах не будет "мужской" и "женской" одежды.

В России у агендерной моды есть своя группа поддержки. Правда, в основном пока только в пределах "креативного класса" и продвинутой городской молодежи.

"Хожу в юбке, в морду никто не бил"

В 2019 году Рома Уваров попал на страницы западных и российских модных изданий, после того как вывел на подиум "Московской Недели моды" мужчин в полупрозрачных цветастых юбках и женских блузах.

Американский Teen Vogue назвал молодого дизайнера восходящей звездой, который видит себя вестником перемен и верит, что через свою одежду он может показать, что могло бы быть, если бы люди не ограничивали себя рамками одного пола.

На создание агендерного бренда дизайнера вдохновил собственный опыт: "Я покупал одежду, которой не было в мужском отделе. Бродил по барахолкам и винтажным лавкам в поисках ярких женских блузок и аксессуаров".

"На меня странно смотрели и не воспринимали всерьез - все-таки маленький город, - пожимает плечами Рома. - Тогда я решил создать свой бренд одежды".

"Очень важно размыть границы между "женским" и "мужским", говорит 23-летний дизайнер, который называет свой бренд экспериментальным и призывает не бояться быть самим собой.

В своем "Инстаграме" Рома раскрепощенно позирует в женских юбках и полупрозрачных блузках.

Насколько комфортно будет чувствовать себя мужчина в таком наряде, выйдя на улицу российского города? "Я ходил по Москве в юбке, вел лекции в юбке, и никто мне в морду не давал", - говорит Рома Уваров.

На мировых подиумах можно все чаще наблюдать мужчин в юбках и облегающих, женских нарядах Sam Trotter