Covid-19: что нужно знать 27 февраля

В четверг утром, 27 февраля, в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболевший гражданин Ирана прибыл в Таллинн на автобусе из Риги, а в Ригу - авиарейсом. RUS.TVNET обобщил все самое главное о ситуации вокруг COVID-19 по состоянию на 27 февраля.
Факты, как защитить себя!
Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы.
- Как распространяется коронавирус?
Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, чихая или кашляя. Также возможно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус.
- Как себя защитить?
Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот.
- Какие симптомы?
Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.
- Что делать при подозрении на вирус?
ЗВОНИ 113.
!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!!
- Насколько серьезно заболевание?
81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни.
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