Чт, 27.02.2020
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Covid-19: что нужно знать 27 февраля

ФОТО: TVNET

В четверг утром, 27 февраля, в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболевший гражданин Ирана прибыл в Таллинн на автобусе из Риги, а в Ригу - авиарейсом. RUS.TVNET обобщил все самое главное о ситуации вокруг COVID-19 по состоянию на 27 февраля.

Факты, как защитить себя!

Коронавирусы - это семейство вирусов, вызывающих заболевания как у людей, так и у животных. На данный момент нет доказательств того, что домашние животные, например, собаки и коты, могут быть им инфицированы. 

  • Как распространяется коронавирус?

Коронавирус главным образом распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при разговоре, чихая или кашляя. Также возможно заразиться, дотрагиваясь до поверхностей, на которых вирус. 

  • Как себя защитить? 

Часто мой руки. Держи дистанцию от других людей. Не трогай глаза, нос и рот. 

  • Какие симптомы?

Признаки вируса это повышенное потоотделение, дрожь, кашель, затрудненное дыхание и др.

  • Что делать при подозрении на вирус?

ЗВОНИ 113.

!!! Нельзя отправляться в лечебное учреждение самостоятельно!!! 

  • Насколько серьезно заболевание? 

81% случаев заболевания проходят легко, с симптомами инфекции верхних дыхательных путей. У 14% пациентов заболевание проходит тяжело, а в 5% случаев наблюдается критическое протекание болезни. 

Видео: Пресс-конференция о ситуации по Латвии 

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