В Эстонии выявлен первый случай заболевания коронавирусом: мужчина ехал через Ригу

"Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства, и который приехал в страну в среду вечером", - отметил он.

По словам Кийка, больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины, он был помещен в больницу: "В течение дня о данном случае появится дополнительная информация".

По данным STT, заболевший гражданин Ирана в среду вечером приехал в Таллинн автобусом из Риги.

По словам Кийка, личности пассажиров автобуса сейчас идентифицируются, чтобы с ними связаться. Он не смог сказать, сколько человек было в этом автобусе.

Кийк заявил, что сейчас Эстония не планирует вводить карантин в связи с распространением нового коронавируса.

Напомним, в Латвии медики в среду выезжали на 17 вызовов к пациентам с подозрением на новый коронавирус Covid-19, однако ни один случай заболевания не подтвердился; еще один образец ожидает окончательного результата.

Все пациенты вернулись из регионов Италии Ломбардия или Венето в течение последних десяти дней. Из всех 17 проверенных за сутки пациентов трое были детьми.

В свою очередь Центр профилактики и контроля заболеваний информирует, что всего с 29 января в Латвии были проведены 42 лабораторные проверки на Covid-19, в том числе в 13 случаях проверялись дети. 41 образец был негативен, еще один ожидает результатов исследования.