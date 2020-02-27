Лекарственные растения, которые должны быть в каждой аптечке

Это особенно актуально сейчас – в сезон простуды и вирусов, но лекарственные травы пригодятся и в повседневной жизни – для спокойствия, хорошего сна, здоровья пищеварительной системы, уменьшения воспалений и для многого другого.

Фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце предлагает ознакомиться со свойствами и применением лекарственных растений – это пригодится каждому.

Как правильно применять лекарственные растения?

Прежде чем приобретать лекарственные травы, нужно знать, как их правильно выбирать и каковы их лечебные свойства, подчеркивает фармацевт. Лекарственные травы можно применять по отдельности, в продаже имеются также различные лекарственные сборы для укрепления иммунитета, от кашля, простуды и заболеваний мочевых путей, а также от бессонницы и волнения.

Выбирая лекарственные травы, важно учитывать разные важные нюансы, чтобы травяной чай дал желаемый эффект. Например, некоторые лекарственные травы понижают давление (обычно они обладают успокоительным действием) – соответственно, они не подойдут тем, у кого давление и без того низкое.

Мочегонные средства не следует принимать на ночь. При высоком риске тромбоза следует избегать растений, которые способствуют заживанию ран и свертыванию крови. Таким действием обладают, например, крапива и ягоды рябины.

Особые меры предосторожности при применении лекарственных растений

При выборе травяного чая особую осторожность нужно соблюдать беременным. Если одновременно применяются другие медикаменты, о применении лекарственных трав лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом, так как некоторые лекарственные растения усиливают или ослабляют действие определенных медикаментов.

Важно также соблюдать правила приготовления лечебных чаев и помнить о том, что если травяной чай используется для утоления жажды, не следует заваривать его слишком крепким.

Приготовление настоев и отваров

В лечебных целях рекомендуется использовать свежеприготовленный отвар или настой, так как выдержанные лекарственные растения не столь эффективны. Настой готовят из цветков, листьев, стеблей, а отвары – из корней или коры.

Если готовят настой, то лекарственные травы заливают кипящей водой и дают им настояться в течение 15–30 минут. Затем процеживают и применяют согласно указаниям.

Для приготовления отвара лекарственные травы заливают кипящей водой, медленно варят в водяной бане в течение 15–30 минут, затем дают 15–30 минут настояться, после чего процеживают и применяют согласно указаниям.

Успокоительные чаи

К наиболее распространенным успокоительным травам относятся: листья мяты и мелиссы, корни валерьяны, стебли зверобоя, пустырника, душицы, соцветия хмеля, цветки лаванды, лабазника и ромашки.

Зверобой известен как природный антидепрессант. Однако, применяя средства, содержащие зверобой, летом, а также при посещении солярия, нужно быть осторожным, так как они могут вызывать повышенную чувствительность к солнцу. Также нужно обратить особое внимание, если эти средства применяются одновременно с другими медикаментами.

От простуды, кашля, для укрепления иммунитета