ЕС и США призвали Кремль найти заказчика убийства Немцова

Как утверждает адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров, расследование дела об убийстве практически не ведется. Так, один из обвиняемых, водитель Руслан Мухудинов мог по поддельным документам посещать Новый Уренгой, однако задержать его никто не пытался.

Информированный источник "Интерфакса" в силовых ведомствах между тем утверждает, что расследование не прекращается и будет вестись до конца: в настоящее время изучаются расшифровки телефонных переговоров и исследуются вещественные доказательства. Впрочем, собеседник агентства никакой конкретики не привел, сообщает радиостанция.

Одновременно с памятными мероприятиями в Москве, в четверг, 27 февраля, официальная церемония открытия площади имени Бориса Немцова у посольства РФ проходит в Праге.