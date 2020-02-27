Новый законопроект: за информацию на иностранном языке без специального запроса — штраф

Данное предложение, как и другие, предусматривающие административные штрафы за нарушения в использовании государственного языка, вызвало на заседании Сейма острые прения. Депутат Юта Стрике пояснила, что конкретное предложение выдвинуто для того, чтобы людям не приходилось в принудительном порядке получать информацию не на государственном языке.

Поправки предусматривают наказание в том случае, если материал на иностранном языке направлено лицу без его запроса. Речь идет о проспектах, бюллетенях, каталогах или других материалах, разосланных физическому или юридическому лицу на иностранном языке наряду с государственным без запроса со стороны лица.