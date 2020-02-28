Пт, 28.02.2020
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Первый подтвержденный случай Covid-19 в Литве: новые подробности

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов в других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 

39-летняя пациентка находится в этой больнице. 

Женщина вернулась из Вероны в понедельник, во вторник почувствовала себя плохо, а в четверг на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу.

Вирус был подтвержден в пятницу ночью. 

Директор больницы сказал, что при ощущении симптомов – высокой температуры, кашля и осложнения дыхания – женщина решила не выходить на работу и изолировала себя. 

"Почувствовав себя плохо, женщина взяла бюллетень нетрудоспособности, избежала контактов с коллегами по работе и с людьми в других публичных местах", – сказал журналистам в пятницу Р. Мажейка. 

Общавшийся с женщиной мужчина изолирован отдельно в инфекционном отделении больницы, "у него взят мазок, и будет проведен анализ, чтобы выяснить инфицирован ли он или нет", сказал директор больницы. 

В больницу также доставлены три члена семьи, которые жили отдельно, у них нет симптомов, однако они находятся на обследовании. 

"В данный момент у нас есть один поставленный диагноз, проводятся четыре анализа, данные о которых поступят в течение дня", – сказал Р. Мажейка.

В больнице объявлен карантин, посещение пациентов запрещено.  

Советник премьера Скирмантас Малинаускас сказал, что женщина чувствует себя хорошо. 

Медики также провели тесты у двух коллег, которые были вместе с зараженной женщиной на конференции в Италии, они были негативными. 

С целью предотвращения распространения нового типа коронавируса в Литве в пятницу правительство решило привлечь военных для контроля в аэропортах и на границе, а также рекомендовало отозвать массовые мероприятия в городе  Шяуляй и в этом районе, сообщил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.  

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