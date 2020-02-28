Первый подтвержденный случай Covid-19 в Литве: новые подробности

39-летняя пациентка находится в этой больнице.

Женщина вернулась из Вероны в понедельник, во вторник почувствовала себя плохо, а в четверг на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу.

Вирус был подтвержден в пятницу ночью.

Директор больницы сказал, что при ощущении симптомов – высокой температуры, кашля и осложнения дыхания – женщина решила не выходить на работу и изолировала себя.

"Почувствовав себя плохо, женщина взяла бюллетень нетрудоспособности, избежала контактов с коллегами по работе и с людьми в других публичных местах", – сказал журналистам в пятницу Р. Мажейка.

Общавшийся с женщиной мужчина изолирован отдельно в инфекционном отделении больницы, "у него взят мазок, и будет проведен анализ, чтобы выяснить инфицирован ли он или нет", сказал директор больницы.

В больницу также доставлены три члена семьи, которые жили отдельно, у них нет симптомов, однако они находятся на обследовании.

"В данный момент у нас есть один поставленный диагноз, проводятся четыре анализа, данные о которых поступят в течение дня", – сказал Р. Мажейка.

В больнице объявлен карантин, посещение пациентов запрещено.

Советник премьера Скирмантас Малинаускас сказал, что женщина чувствует себя хорошо.

Медики также провели тесты у двух коллег, которые были вместе с зараженной женщиной на конференции в Италии, они были негативными.