Первый случай коронавируса констатирован и в Беларуси

Как говорится в сообщении ведомства, в четверг, 27 февраля, инфекцию выявили у студента из Ирана. Вирус обнаружили в ходе тестов в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

В министерстве также рассказали, что заболевший прибыл в Беларусь 22 февраля авиарейсом из Баку.

"Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - добавили в ведомстве.

Там также пояснили, что с учетом ухудшения эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии белорусский Минздрав принял решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

Сейчас в республике проводятся санитарно-эпидемические мероприятия с целью не допустить распространения вируса, добавили в министерстве.