Четыре рецепта для ароматной семейной трапезы на исходе зимы

Окончание зимы в Латвии - сравнительно спокойное время, когда нет традиционных праздников. Возможно, именно поэтому это лучшее время, чтобы устроить маленькую или большую семейную трапезу.
Повар Ренарс Пурмалис в сотрудничестве с брендом пива Mežpils предлагает рецепты четырех ароматных блюд, которые порадуют всех членов семьи - и любителей традиционной еды, и тех, кто ищет новые вкусы.
Иногда нужно лишь немного "освежить" повседневную пищу, чтобы создать праздничное настроение. Попробуйте приготовить хорошо известные блюда, придав им новые нюансы, например, воспользуйтесь пароваркой, чтобы приготовить на своей кухне копченую картошку. Дополните каждую трапезу подходящим по вкусу пивом, которое подобрал пивной сомелье Андрис Расиньш.
Первый рецепт: Суп из говяжьего языка и белых грибов
Ингредиенты:
На 4 порции
- 1 л бульона из говяжьих костей;
- 500 г говяжьего языка;
- 30 г сушеных боровиков;
- 100 г коричневых шампиньонов;
- 20 г зеленого лука;
- 1 большая красная луковица;
- 100 г моркови;
- 20 г соевого соуса;
- лавровый лист, пара веточек тимьяна и розмарина.
Приготовление:
1. Так вкусно, что язык можно проглотить - как в прямом, так и в переносном смысле. Конечно же, очень важен бульон, поэтому его лучше сварить самому. На этот раз бульон у меня уже был готов, осталось только вынуть его из морозильной камеры.
2. Говяжий язык залить в кастрюле водой и поставить вариться, добавить лавровый лист, веточки тимьяна и розмарина. Варить примерно 1,5-2 часа, время от времени доливая в кастрюлю воды, если она выкипела.
3. Когда язык готов, вынуть его из кастрюли, нарезать и положить в говяжий бульон. Добавить в кастрюлю воду, в которой варился язык с пряностями, процедив через сито.
4. Поставить кастрюлю с бульоном и языком вариться, добавить обжаренные шампиньоны, лук, морковь.
5. Если вы используете сушеные белые грибы, их можно сразу добавить в суп. Если замороженные грибы, то их вначале нужно разморозить, подсушить и обжарить на сильном огне.
6. Добавьте в суп соевый соус, зелень по желанию и соль по вкусу. Подавайте со свежеиспеченным кислым хлебом.
Второй рецепт: Рулет из индейки с копченым картофелем и салатом из белого редиса
Ингредиенты:
На 4 порции
- 300 г филе индейки;
- 200 г свиного бекона;
- 100 г мягкого чернослива.
ДЛЯ САЛАТА
- 200 г белого редиса;
- 1 чайная ложка семян горчицы;
- 1 чайная ложка зернистой горчицы;
- щепотка порошка из паприки;
- 2 столовые ложки майонеза.
ДЛЯ КОПЧЕНОГО КАРТОФЕЛЯ
- 0,5 кг картофеля сорта Amadine;
- веточка можжевельника;
- копченая соль;
- опилки для копчения.
Приготовление:
1. Картофель отварить до готовности. В сухую кастрюлю положить опилки для копчения, можжевельник и один-два горячих угля, чтобы опилки начали тлеть.
2. Сверху поставить сито для варки на пару с картофелем, который разрезан напополам.
3. Филе индейки разрезать вдоль напополам, положить внутрь порубленные сливы, посыпать солью и перцем и завернуть в бекон. Запекать в духовке при температуре 180°C 30-40 минут.
4. Белый редис порезать на длинные полоски и смешать со всеми необходимыми ингредиентами.
5. Рулет подавать кусочками по 3-5 см, с картофелем, посыпанном копченой солью, и выложенным на тарелку салатом.
Третий рецепт: Копченая форель под шубой
Ингредиенты:
На 4 порции
- 1 целая копченая речная форель;
- 200 г вареной свеклы, нарезанной кубиками;
- 200 г отварного картофеля, нарезанного кубиками;
- 1 лук-шалот;
- 100 г вареной моркови, нарезанной кубиками;
- 10 перепелиных яиц;
- Шнитт-лук для украшения.
ДЛЯ СОУСА
- 100 г домашнего майонеза;
- 30 г маринованных огурцов;
- 2 чайные ложки хрена;
- горстка порубленной зелени (укроп, эстрагон, петрушка).
Приготовление:
Форель можно заменить любой другой копченой рыбой, "одев" ее в шубу, и побаловать гостей этим знаменитым салатом, но с индивидуальным подходом. Ренарс выбрал эту рыбу, так как речная форель в Латвии довольно доступный продукт.
1. Мясо копченой форели отделить от костей и измельчить, чтобы положить слоями.
2. Приготовить соус. Нарезать маринованные огурцы, смешать с хреном, майонезом и зеленью.
3. Выложить в блюдо или стеклянную форму для выпечки салат слоями: картофель, морковь, свекла, копченая форель, соус, картофель, свекла, соус.
4. Сверху выложить разрезанные на половинки вареные перепелиные яйца. Их рекомендуется варить ровно 3 минуты, поместив в кипящую воду, а затем сразу окунуть в ледяную воду. Посыпать салат порубленным шнитт-луком.
Четвертый рецепт: Запеканка из ржаного хлеба с клюквой и яблоками
Ингредиенты:
На 12 кусочков
- 600 г ржаного хлеба, подсушенного и измельченного в мелкую крошку;
- 5 небольших латвийских яблок;
- 150 г коричневого сахара;
- 640 г сметаны;
- 2 яйца;
- 100 г крупной клюквы;
- 1 чайная ложка корицы.
Приготовление:
1. Яйца, сметану, сахар и корицу смешать в однородную массу.
2. Выложить в форму для выпечки тортов три слоя: ржаную крошку, сметанную массу, нарезанные яблоки и клюкву. Повторить три раза.
3. Поставить в духовку, разогретую до 170°C, и выпекать 30 минут. Затем дать остыть до комнатной температуры.
4. Подавать можно и в праздники, и в будни, с мороженым или ванильным соусом. Так или иначе, эта запеканка заставит вас почувствовать себя патриотом, даже если до ноября еще далеко.