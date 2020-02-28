Четыре рецепта для ароматной семейной трапезы на исходе зимы

Повар Ренарс Пурмалис в сотрудничестве с брендом пива Mežpils предлагает рецепты четырех ароматных блюд, которые порадуют всех членов семьи - и любителей традиционной еды, и тех, кто ищет новые вкусы.

Иногда нужно лишь немного "освежить" повседневную пищу, чтобы создать праздничное настроение. Попробуйте приготовить хорошо известные блюда, придав им новые нюансы, например, воспользуйтесь пароваркой, чтобы приготовить на своей кухне копченую картошку. Дополните каждую трапезу подходящим по вкусу пивом, которое подобрал пивной сомелье Андрис Расиньш.

Первый рецепт: Суп из говяжьего языка и белых грибов

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

На 4 порции

1 л бульона из говяжьих костей;

500 г говяжьего языка;

30 г сушеных боровиков;

100 г коричневых шампиньонов;

20 г зеленого лука;

1 большая красная луковица;

100 г моркови;

20 г соевого соуса;

лавровый лист, пара веточек тимьяна и розмарина.

Приготовление:

1. Так вкусно, что язык можно проглотить - как в прямом, так и в переносном смысле. Конечно же, очень важен бульон, поэтому его лучше сварить самому. На этот раз бульон у меня уже был готов, осталось только вынуть его из морозильной камеры.

2. Говяжий язык залить в кастрюле водой и поставить вариться, добавить лавровый лист, веточки тимьяна и розмарина. Варить примерно 1,5-2 часа, время от времени доливая в кастрюлю воды, если она выкипела.

3. Когда язык готов, вынуть его из кастрюли, нарезать и положить в говяжий бульон. Добавить в кастрюлю воду, в которой варился язык с пряностями, процедив через сито.

4. Поставить кастрюлю с бульоном и языком вариться, добавить обжаренные шампиньоны, лук, морковь.

5. Если вы используете сушеные белые грибы, их можно сразу добавить в суп. Если замороженные грибы, то их вначале нужно разморозить, подсушить и обжарить на сильном огне.

6. Добавьте в суп соевый соус, зелень по желанию и соль по вкусу. Подавайте со свежеиспеченным кислым хлебом.

Второй рецепт: Рулет из индейки с копченым картофелем и салатом из белого редиса

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты:

На 4 порции

300 г филе индейки;

200 г свиного бекона;

100 г мягкого чернослива.

ДЛЯ САЛАТА

200 г белого редиса;

1 чайная ложка семян горчицы;

1 чайная ложка зернистой горчицы;

щепотка порошка из паприки;

2 столовые ложки майонеза.

ДЛЯ КОПЧЕНОГО КАРТОФЕЛЯ

0,5 кг картофеля сорта Amadine;

веточка можжевельника;

копченая соль;

опилки для копчения.

Приготовление:

1. Картофель отварить до готовности. В сухую кастрюлю положить опилки для копчения, можжевельник и один-два горячих угля, чтобы опилки начали тлеть.

2. Сверху поставить сито для варки на пару с картофелем, который разрезан напополам.

3. Филе индейки разрезать вдоль напополам, положить внутрь порубленные сливы, посыпать солью и перцем и завернуть в бекон. Запекать в духовке при температуре 180°C 30-40 минут.

4. Белый редис порезать на длинные полоски и смешать со всеми необходимыми ингредиентами.