"Я матери сказал в глаза - у меня детства не было"

С этим не согласна психолог центра Dardedze Дайна Дзилюма: "Определенно, в опыте человека было что-то другое, что помогло, но сомневаюсь, что это были наказания". Она поясняет, что порка и другие методы наказания могут сработать в краткосрочном порядке, так как ребенок от страха меняет свое поведение.

Однако в долгосрочной перспективе это оставляет разрушительные последствия на детской психике и на самом деле указывает на беспомощность родителей.

По наблюдению психолога, насильственно к своим детям могут относиться оба родителя - как отец, так и мать - так как последние обычно проводят со своими отпрысками гораздо больше времени.

Статистика сиротских судов свидетельствует, что физическое насилие применяют по отношению к своим детям почти в одинаковых пропорциях оба родителя. В 2018 году за насилие в отношении детей или подозрения на это сиротские суды лишили прав опеки 53 отцов и 54 матерей.

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То, что он не неудачник, а "эмоционально импотент", Кристап понял, когда начал ходить к психотерапевту и услышал рассказ своей супруги и матери дочери. Встретил семью подруги и увидел, что "могло быть иначе".

Чувствительно, не навязывая свое мнение, партнерша дала Кристапу понять, что ему "не хватало эмпатии, эмоциональной стороны полностью".

Он был перфекционист не там, где надо. Не мог принять, что подчиненные и близкие люди не могут сделать вещи соответственно его ожиданиям. Самые длительные партнерские отношения до этого продолжались полтора года.

"Они просто закончились, потому что мне казалось - слабый человек, не понимает меня, мне такого не надо. На самом деле я не мог понять другого человека. В жизни - победитель, но ты один", - поясняет Кристап.

Тяжелее всего ему было бороться с низкой самооценкой. "Ты чувствуешь, что все, что делаешь, - неправильно. Так как мать всегда говорила: "как ты не понимаешь?"

"Ты тупой", "ты ничего не достигнешь в жизни" - типичнейшие фразы, которые своим детям говорят родители, как свидетельствуют наблюдения специалистов.

Эти вербальные нападения - часть эмоционального насилия и нередко идут рука об руку с криками и угрозами причинить физическую боль.

В своей докторской диссертации о вызванных насилием расстройствах здоровья у подростков доцент Рижского университета Страдиня Лаума Сприньге (родства с автором нет. - Прим. ред.) исследовала: если регулярно обзывать ребенка, у него может образоваться уверенность - "я тупой".

Это приводит к низкой самооценке и стрессу. "Они в той или иной степени клеймят себя", - указала одна из опрошенных Сприньге экспертов.