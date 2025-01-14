Главное за 14 января Неопознанные дроны над аэропортом, смена профессий для латвийцев и бюджет Риги

За рубежом:

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник, 14 января, в Хельсинки.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля NordBalt литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов передать Пхеньяну двух северокорейских солдат, захваченных ВСУ в Курской области, в обмен на украинских военнопленных в России. В Кремле это предложение комментировать отказались.

Одним майским утром 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Ласнамяэ. Как оказалось, горел дом на колесах, в котором при пожаре погибло два человека. Сегодня в поджоге трейлера обвиняется 30-летний Янис Ивулис, и по его делу прошло очередное судебное заседание, пишет Limon.ee.

Индия откажется разгружать танкеры, подпадающие под санкции США, объявленные 10 января против так называемого "теневого флота" России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

Интересное чтиво: