В уходящий день произошло много важных событий - стали известны доходы и расходы бюджета Риги в 2025 году, государство инвестирует в экономическое развитию и укрепление безопасности восточных территорий, а многие латвийцы вынуждены будут сменить работу. Об этих и других новостях вторника, 14 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 14 января ⟩ Неопознанные дроны над аэропортом, смена профессий для латвийцев и бюджет Риги
Новости Латвии:
"Русский голос для Латвии" - это организация, созданная для репрезентации тех русскоязычных жителей Латвии, которые выступают против Владимира Путина и против войны в Украине. С сооснователем "Русского голоса" Сергеем Калининым в эфире программы "Кто вам платит?" поговорили о планах организации в 2025 году и его поездке в Украину.
Основная проблема рынка труда Латвии - несоответствие между спросом и предложением. В одних отраслях не хватает специалистов, в других - их избыток. Поэтому многим придется осваивать новые навыки и менять профессию.
В бюджете Рижского самоуправления в этом году по сравнению с прошлым годом запланировано увеличение доходов на 50 млн евро, а рост расходов планируется на 110 млн евро, свидетельствует подготовленный проект бюджета.
Правительство во вторник, 14 января, поддержало план действий по экономическому развитию и укреплению безопасности восточных приграничных территорий Латвии на 2025-2027 годы, на реализацию которого планируется потратить более 640 миллионов евро.
Государственное агентство гражданской авиации (CAA) обратилось в Государственную полицию и Службу государственной безопасности (VDD) с просьбой расследовать в рамках уголовного дела угрозу, созданную для гражданской авиации в результате полетов беспилотников, которые были зафиксированы в понедельник, 13 января, в районе Рижского аэропорта, сообщают представители CAA.
За рубежом:
НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник, 14 января, в Хельсинки.
После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля NordBalt литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов передать Пхеньяну двух северокорейских солдат, захваченных ВСУ в Курской области, в обмен на украинских военнопленных в России. В Кремле это предложение комментировать отказались.
Одним майским утром 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Ласнамяэ. Как оказалось, горел дом на колесах, в котором при пожаре погибло два человека. Сегодня в поджоге трейлера обвиняется 30-летний Янис Ивулис, и по его делу прошло очередное судебное заседание, пишет Limon.ee.
Индия откажется разгружать танкеры, подпадающие под санкции США, объявленные 10 января против так называемого "теневого флота" России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.
Интересное чтиво:
Каждый день мы то и дело встречаем признаки того, что мусульманская община в Латвии есть и даже растет - это и курьеры Bolt и Wolt, открытие кебабных и даже халяльные магазины в центре города и на рынке. TVNET+ посетил молельный дом, он же Латвийский исламский культурный центр, и попытался понять, так ли закрыта мусульманская община, как кажется со стороны.
Не секрет, что каждый водитель в зимнюю стужу хочет отогреть свой автомобиль как можно быстрее. Именно это служит причиной, почему в соцсетях часто появляются различные видео с советами, как отогреть свою машину зимой. Впрочем, они не всегда соответствуют правде и могут быть очень ошибочными.
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В воскресенье, 12 января, композитор Раймонд Паулс отпраздновал свой 89-й день рождения, как всегда, за любимым инструментом - фортепиано, а на следующий день он уже был на своем давнем рабочем месте на Латвийском радио, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Рэпер Моргенштерн заявил, что 2024 год стал для него худшим в жизни, наполненным психозами, депрессией и разрушенными отношениями.
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