Не менее трех латвийских семей потеряли свои дома в результате лесных пожаров в Калифорнии

Уже неделю бушуют пожары на огромных территориях штата Калифорния, США. Многие семьи живут в мучительной неизвестности, так как были вынуждены покинуть свои дома, но возвращение в зоны, затронутые огненной стихией, пока запрещено.

Среди местной латвийской общины начаты две благотворительные акции в поддержку пострадавших.

Председатель Южнокалифорнийского латвийского евангелическо-лютеранского прихода Тамара Русе рассказала: "Когда мы узнали о масштабных пожарах, мы обратились к Латвийской евангелическо-лютеранской церкви в Америке (LELBA) с просьбой о поддержке молитвой и финансами. Теперь через LELBA можно сделать пожертвования, чтобы помочь семьям, пострадавшим на этой неделе".

Кроме того, сбор предметов первой необходимости - подушек, одеял, зубных щеток, одежды и других вещей, необходимых в повседневной жизни, начала Лос-Анджелесская латышская школа.

Заведующая школой Санита Шумане-Карами рассказала, что в учебном заведении стартовал весенний семестр: "К сожалению, первый учебный день прошел в тени событий прошлой недели, которая ознаменовалась страшной трагедией".

Ее коллега, руководитель школы Инесе Свитькалне, добавила: "Семьям учеников Лос-Анджелесской латышской школы повезло. Три из них эвакуировались. Но в латышской общине есть несколько семей, которые потеряли свои дома. Мы направим собранные средства латвийцам, которые остались без крова, и призываем продолжать пожертвования не только в местной общине, но и за ее пределами".

Представители латвийской общины в Калифорнии рассказали порталу Latviesi.com, что люди до сих пор не могут оправиться от шока перед масштабами и скоростью распространения пожаров, которые уничтожают целые кварталы.

С неба часто "льет" пепельный или белый дождь из сажи, и люди живут в постоянном страхе, что очередной сигнал тревоги на телефоне потребует и от них оставить свои дома.

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