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Не менее трех латвийских семей потеряли свои дома в результате лесных пожаров в Калифорнии

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Лесные пожары в Лос-Анджелесе
Лесные пожары в Лос-Анджелесе Фото: MARIO TAMA/GETTY IMAGES

Латвийская община в Калифорнии продолжает жить в напряженной атмосфере страха перед необходимостью покинуть свои жилища и спасаться от огня. Нескольким латвийским семьям уже пришлось эвакуироваться, а по меньшей мере три семьи потеряли свои дома. Местная община начала активный сбор пожертвований, чтобы поддержать пострадавших, сообщает портал Lsm.lv.

Уже неделю бушуют пожары на огромных территориях штата Калифорния, США. Многие семьи живут в мучительной неизвестности, так как были вынуждены покинуть свои дома, но возвращение в зоны, затронутые огненной стихией, пока запрещено.

Среди местной латвийской общины начаты две благотворительные акции в поддержку пострадавших.

Председатель Южнокалифорнийского латвийского евангелическо-лютеранского прихода Тамара Русе рассказала: "Когда мы узнали о масштабных пожарах, мы обратились к Латвийской евангелическо-лютеранской церкви в Америке (LELBA) с просьбой о поддержке молитвой и финансами. Теперь через LELBA можно сделать пожертвования, чтобы помочь семьям, пострадавшим на этой неделе".

Кроме того, сбор предметов первой необходимости - подушек, одеял, зубных щеток, одежды и других вещей, необходимых в повседневной жизни, начала Лос-Анджелесская латышская школа.

Заведующая школой Санита Шумане-Карами рассказала, что в учебном заведении стартовал весенний семестр: "К сожалению, первый учебный день прошел в тени событий прошлой недели, которая ознаменовалась страшной трагедией".

Ее коллега, руководитель школы Инесе Свитькалне, добавила: "Семьям учеников Лос-Анджелесской латышской школы повезло. Три из них эвакуировались. Но в латышской общине есть несколько семей, которые потеряли свои дома. Мы направим собранные средства латвийцам, которые остались без крова, и призываем продолжать пожертвования не только в местной общине, но и за ее пределами".

Представители латвийской общины в Калифорнии рассказали порталу Latviesi.com, что люди до сих пор не могут оправиться от шока перед масштабами и скоростью распространения пожаров, которые уничтожают целые кварталы.

С неба часто "льет" пепельный или белый дождь из сажи, и люди живут в постоянном страхе, что очередной сигнал тревоги на телефоне потребует и от них оставить свои дома.

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