Пять танкеров остановились у портов Китая, еще семь - у Сингапура, а остальные пришвартовались у российских берегов в Балтийском море и на Дальнем Востоке, согласно анализу, основанному на данных систем отслеживания судов MarineTraffic и LSEG.

"Министерство финансов США в пятницу ввело санкции против российских нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозящих российскую нефть", - сообщает Reuters, поясняя, что цель санкций - уменьшить доходы, которые Москва использует для финансирования войны с Украиной.

Некоторые порты начали предпринимать действия еще до введения последних санкций.

Аналитики оценивают, что санкции США затрагивают около 10% мирового танкерного флота.

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