Внимание! Новый вид мошенничества: оно направлено на пользователей Smart-ID

Мошенники рассылают пользователям электронные письма от лица Smart-ID. В письме говорится о "критических ошибках" из-за которых, по словам мошенников, незамедлительно требуется связаться с технической поддержкой по указанному номеру.

Пример письма:

ФОТО: скриншот

До сих пор электронные письма рассылались на русском языке, но не исключено, что мошенники могут начать использовать и другие языки. Т

акже возможны случаи, когда мошенники звонят от лица клиентской поддержки Smart-ID.

Вся указанная в мошенническом письме информация - вымысел. CERT.LV призвала не реагировать на подобные электронные письма и звонки, а о всех попытках сообщять, написав письмо на адрес cert@cert.lv.