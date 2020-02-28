PVD призывает торговцев особенно тщательно дезинфицировать корзины и тележки для покупок

В частности, PVD просит с особой тщательностью чистить и дезинфицировать корзины и тележки для покупок.

"Беря во внимание распространение нового коронавируса в Европе, PVD обратился торговым и продовольственным предприятиям с просьбой уделить особое внимание чистке и дезинфекции корзин и тележек для закупок, а также поверхностей", — рассказала представитель PVD Илзе Мейстаре.