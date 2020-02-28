Пт, 28.02.2020
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PVD призывает торговцев особенно тщательно дезинфицировать корзины и тележки для покупок

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD)

ФОТО: LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призывает латвийских торговцев к особым мерам предосторожности в связи с распространением коронавируса, сообщает агентство LETA.

В частности, PVD просит с особой тщательностью чистить и дезинфицировать корзины и тележки для покупок.

"Беря во внимание распространение нового коронавируса в Европе, PVD обратился торговым и продовольственным предприятиям с просьбой уделить особое внимание чистке и дезинфекции корзин и тележек для закупок, а также поверхностей", — рассказала представитель PVD Илзе Мейстаре.

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