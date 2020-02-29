Инфектолог предположила, когда может "уйти" Covid-19

Инфектолог указала, что вирусы между собой сражаются за "место под солнцем", точнее - за место в организме человека. Розентале отметила, что теплая погода может "подвинуть" Covid-19 - на его место придут характерные для лета вирусы, например, норовирус, ротавирус и другие.

"Вирусы между собой сражаются, и это показывает грипп - каждый год в период гриппа другие вирусные заболевания идут на спад", - рассказала Розентале.

По словам специалиста, людям не стоит поднимать панику. Звонить в "скорую" следует, если наблюдается повышенная температура тела, насморк, кашель, боль в горле, к тому же человек побывал в какой-то стране, где уже зарегистрированы случаи заболевания Covid-19.

"Если какого-то из этих условий нет, тот и нет причины звонить в "скорую". Для безопасности, конечно, можно 14 дней провести дома", - сказала Розентале. Она отметила, что с 28 февраля в Риге есть одна специально оборудованная бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая отправляется на вызовы и берет анализы. Людей из регионов с тяжелыми формами инфекций дыхательных путей доставляют в Центр инфектологии.