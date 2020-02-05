Готова ли Латвия к коронавирусу? Репортаж из центра инфектологии

Что такое коронавирус 2019-nCoV?

Коронавирус 2019-nCoV - новый штамм коронавируса, выявленный в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане (Китай). Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, распространяющийся главным образом воздушно-капельным путем и вызывающий заболевания дыхательных путей у людей.

Данные на утро 5 февраля 2020 года:

Число погибших от нового вида коронавируса во всем мире достигло 492 человек, заболевших - более 24,5 тысячи.

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по два человека - в Италии, России и Великобритании, по одному - в Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Компетентные лица уже неоднократно заявляли, что причин для паники по поводу возможного распространения в Латвии коронавируса нет, кроме того, все ответственные службы готовы к тому, что он может появиться в стране.

Что до сих пор было известно о коронавирусе в контексте Латвии?

(обратная хронология)

В Латвию из Германии доставлено 50 реагентов для выявления нового короновируса. Тогда планировалось получить еще более 100 реагентов.

Латвийские родители получают письма о том, что делать, если в школу пришел ребенок, который побывал в Китае.

В связи с отменой или сокращением количества рейсов авиакомпаний в Китай с 4 февраля ГАО Latvijas pasts временно прекращает доставку отправлений в эту страну.

Из эпицентра коронавируса Уханя во Францию эвакуирована гражданка Латвии.

Начат уголовный процесс в связи с содержанием видео ранее уже осужденного за распространение ложных новостей Ника Эндзиньша, который утверждал, что в Латвию попал первый инфицированный коронавирусом пациент.

У помощника врача Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) появились подозрения о том, что двое латвийцев заразились коронавирусом, однако они оказались абсолютно не оправданными.

Клиническая университетская больница им. П. Страдиня отрицает прозвучавшую в соцсетях информацию о том, что в лечебное учреждение якобы поступил первый пациент с коронавирусом в Латвии.

Латвийцы, живущие в Китае, рассказывают TVNET о том, что там происходит.