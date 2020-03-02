Как в Литве добывают янтарь

В этом выпуске:

Как подружиться со стихией и выудить неводом солнечный камень. Литовские секреты.

Как древняя смола превратилась в магию и драгоценность.

Знаменитые бренды стран Балтии.

Видео: Янтарь- золото Литвы | БАЛТИЯ | №22

Как добывают янтарь?

Янтарь - ловят. Для этого люди, которые этим занимаются, заходят в морскую воду. Настоящий ловец умеет чувствовать море до мельчайших деталей. Важно все: строение дна, направление ветра, высота и форма волны.Черная волна - та, в которой мусор из палок, водорослей и дохлых рыбешек. Именно в морском мусоре прячется "балтийское золото" - кусочки янтаря. Обычно смесь лежит на дне, в ямах и глубоких местах, но при шторме и нужном ветре волны ее подхватывают и несут к берегу. В сюжете программы "Балтия" наглядно показан весь процесс.

Кто в Балтии самый янтарный?

Из трех стран Балтии самой янтарной можно считать Литву. Здесь к янтарю особое отношение. Его тут издревле добывали, использовали, обрабатывали, носили и продавали по всему свету. Проще говоря, янтарь - часть литовской идентичности.

Янтарь был известен человеку уже 40 тысяч лет назад.

Из него делали украшения и амулеты, чтобы управлять силами природы. Не зря золотистую смолу находят и на языческих капищах. Копию древнего святилища создали все в том же Центре янтарного искусства.

Тут же старинная карта литовского побережья. Добыча и обработка янтаря была развита в этих местах уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Историческими центрами были район Куршской косы и современной Паланги. Первым орудием ремесленника являлся кремень с костяной рукояткой. Янтарный слиток обтачивали и делали в нем отверстие, чтобы украшение можно было носить. Позже вместо кремня появилось деревянное сверло, по тем временам - хайтек. Сегодня все делают на станке, с помощью металла и наждачной бумаги.

"Балтийский янтарь" - самый распространенный сорт в мире, потому что регион Балтийского моря - главное место добычи. Для промышленных целей янтарь добывают на суше, как полезное ископаемое.

Но в Литве копать янтарь запрещено, можно лишь ловить его в море.

Копают по соседству - в России, в Калининградской области, где добывают по 300-400 тонн ежегодно. Там находится 90 процентов мировых запасов янтаря. В этой янтарной цепочке Литва прежде всего переработчик. Дальнейшей обработкой янтаря занимаются более тысячи разных компаний или частных мастеров. Гедрюс Гунтарас - человек, который объединил литовских производителей и продавцов в единую ассоциацию, и создатель знаменитой международной торговой марки.

"Последние 5 лет, конечно, диктовал условия китайский рынок, и нам очень нравилось с ним работать. Но никто не забыл и про американский рынок, никто не забыл Ближний Восток, никто не забыл и про Европу. Однако самым большим, вообще-то, считается рынок стран Балтии. Это все страны, которые расположены вокруг Балтийского моря", - говорит Гедрюс Гунтарас.