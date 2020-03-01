Пн, 2.03.2020
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В Москве избит известный бьюти-блогер

Скришот из Instagram

ФОТО: instagram.com/andrewpetrov1/

В Москве избили известного российского Instagram-блогера Андрея Петрова, сообщает Telegram-канал BAZA.

Помимо блогера, также пострадал его приятель – некто Дмитрий. Как сообщают российские СМИ, на молодых людей напал сосед Петрова, учредитель издания "Учительская газета" Арслан Хасавов.

По словам побитых, все случилось из-за музыки – недовольства Хасаовова вызвал уровень ее громкости.

Блогер Петров обратился с заявлением в полицию.

Судя по опубликованному им видео, ни он сам, ни его спутник серьезно не пострадали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позже на обвинения Петрова ответил и сам Хасавов.

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