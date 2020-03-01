В Москве избит известный бьюти-блогер

В Москве избили известного российского Instagram-блогера Андрея Петрова, сообщает Telegram-канал BAZA.
Помимо блогера, также пострадал его приятель – некто Дмитрий. Как сообщают российские СМИ, на молодых людей напал сосед Петрова, учредитель издания "Учительская газета" Арслан Хасавов.
По словам побитых, все случилось из-за музыки – недовольства Хасаовова вызвал уровень ее громкости.
Блогер Петров обратился с заявлением в полицию.
Судя по опубликованному им видео, ни он сам, ни его спутник серьезно не пострадали.
Позже на обвинения Петрова ответил и сам Хасавов.