Без фактов, с сомнительными примерами: Валайнис вводит в заблуждение о бизнесе вывоза мусора

Скорее не правда - в утверждении есть крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, поэтому высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.

Одни из защитников муниципальной монополии на дебатах был депутат СЗК Виктор Валайнис, который одновременно является и исполнительным директором Ассоциации крупных городов. Re:Check проверила некоторые его высказывания и пришла к выводу, что депутат, защищая муниципальную монополию, умолчал важные факты и использует сомнительные примеры.

Изначально законопроект содержал норму, что муниципальные предприятия обслуживанием мусора могут заниматься лишь в случае, если из-за нехватки претендентов не удалось заключить договор о закупке. Однако во втором чтении большинство депутатов после предложения Валайниса и Романа Наудиньша (Национальное объединение) это условие убрало. Проведение закупки поддержали только депутаты "Для развития/За!".

Сейчас уже в большей части местной власти отходы обслуживают полностью или частично принадлежащие самоуправлению предприятия. Это голосование означает сохранение нынешнего порядка. Валайнис с трибуны его защищал (полную запись речи читайте здесь), создав впечатление, что предыдущие попытки доверить этот бизнес частным предприятием были неудачными. Он призвал проанализировать "нынешнюю практику и исторические события в совсем недавнем прошлом", в качестве примера упомянут Тукумс и Даугавпилс.

"Были многократные попытки именно у этого частного рынка предложить оказывать... оказывать эту услугу. Мы видим, как это закончилось в Тукумсе, Даугавпилсе".

Кроме того, Валайнис сказал, что в нескольких случаях после заключения договора была поднята или даже удвоена цена.

"Только на следующий день жителям предложили такие договоры, которые были бы просто криминальными, если бы такие подписать, но они вынуждены были их подписать. И закончилось так, что установленный тариф даже удвоился".

На дебатах депутат не конкретизировал, что именно произошло в обоих самоуправлениях, поэтому Re:Check искал информацию в архивах новостей.

Как закончилось в Тукумсе?

До весны 2018 года в Тукумском крае мусор вывозило частное предприятие Eco Baltia Vide.

Уже тогда, когда до окончания договора остались несколько лет, самоуправление планировало передать обслуживание отходов своему предприятию и на последнем заседании перед выборами так и сделало. Это право без конкурса получило общее предприятие девяти самоуправлений Piejūra. Тогдашний руководитель думы Эрик Лукманс решение пояснил недовольством нынешнего поставщика услуги. В качестве преимущества он назвал то, что муниципальное предприятие могло бы обеспечить весь процесс сбора и хранения без посредников, так как Piejūra хозяйничает и на мусорном полигоне.

Однако через год открылось, что муниципальному предприятию Piejūra нужно провести финансовую стабилизацию, оно работало нехозяйственно и, возможно, даже противозаконно.