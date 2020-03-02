Без фактов, с сомнительными примерами: Валайнис вводит в заблуждение о бизнесе вывоза мусора

На прошлой неделе Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об обслуживании мусора. В нем депутаты сохранили критикуемую контролерами конкуренции возможность самоуправлений самим обслуживать отходы - без конкурса и привлечения частных предприятий.
Скорее не правда - в утверждении есть крупица правды, однако во внимание не приняты важные факты и/или контекст, поэтому высказывание вводит в заблуждение или находится вне контекста.
Одни из защитников муниципальной монополии на дебатах был депутат СЗК Виктор Валайнис, который одновременно является и исполнительным директором Ассоциации крупных городов. Re:Check проверила некоторые его высказывания и пришла к выводу, что депутат, защищая муниципальную монополию, умолчал важные факты и использует сомнительные примеры.
Изначально законопроект содержал норму, что муниципальные предприятия обслуживанием мусора могут заниматься лишь в случае, если из-за нехватки претендентов не удалось заключить договор о закупке. Однако во втором чтении большинство депутатов после предложения Валайниса и Романа Наудиньша (Национальное объединение) это условие убрало. Проведение закупки поддержали только депутаты "Для развития/За!".
Сейчас уже в большей части местной власти отходы обслуживают полностью или частично принадлежащие самоуправлению предприятия. Это голосование означает сохранение нынешнего порядка. Валайнис с трибуны его защищал (полную запись речи читайте здесь), создав впечатление, что предыдущие попытки доверить этот бизнес частным предприятием были неудачными. Он призвал проанализировать "нынешнюю практику и исторические события в совсем недавнем прошлом", в качестве примера упомянут Тукумс и Даугавпилс.
"Были многократные попытки именно у этого частного рынка предложить оказывать... оказывать эту услугу. Мы видим, как это закончилось в Тукумсе, Даугавпилсе".
Кроме того, Валайнис сказал, что в нескольких случаях после заключения договора была поднята или даже удвоена цена.
"Только на следующий день жителям предложили такие договоры, которые были бы просто криминальными, если бы такие подписать, но они вынуждены были их подписать. И закончилось так, что установленный тариф даже удвоился".
На дебатах депутат не конкретизировал, что именно произошло в обоих самоуправлениях, поэтому Re:Check искал информацию в архивах новостей.
Как закончилось в Тукумсе?
До весны 2018 года в Тукумском крае мусор вывозило частное предприятие Eco Baltia Vide.
Уже тогда, когда до окончания договора остались несколько лет, самоуправление планировало передать обслуживание отходов своему предприятию и на последнем заседании перед выборами так и сделало. Это право без конкурса получило общее предприятие девяти самоуправлений Piejūra. Тогдашний руководитель думы Эрик Лукманс решение пояснил недовольством нынешнего поставщика услуги. В качестве преимущества он назвал то, что муниципальное предприятие могло бы обеспечить весь процесс сбора и хранения без посредников, так как Piejūra хозяйничает и на мусорном полигоне.
Однако через год открылось, что муниципальному предприятию Piejūra нужно провести финансовую стабилизацию, оно работало нехозяйственно и, возможно, даже противозаконно.
Например, предприятие без конкурса арендовало транспортные средства у компании, в котором получателем благ был сын ее технического директора. Не было и доказательств, что приобретенное предприятием топливо не тратилось на другие цели. Начали уголовный процесс, в Piejūra сменили руководство, и самоуправлению в его сохранение нужно было вложить почти 250 000 евро.
Валайнис письменно пояснил Re:Baltica, что Тукумс в качестве примера он назвал, потому, что там перенять оказание услуг в режиме in-house или в ведение самоуправления помешали проблемы с демпингом цен Eco Baltia Vide, штрафные санкции и другие механизмы, чтобы искусственно увеличить цену. "Важно, чтобы в этом случае [после перенятия] обмен выплат для жителей не вырос", - отметил Валайнис.
Самоуправление Тукумского края действительно было недовольно и деятельностью частой компании, хоть предприятие и указало, что проблемы в большей мере образовались из-за неправильной закупки.
Однако Валайнис не прав насчет тарифа. Сразу же после смены обслуживающей компании они совсем немного повысились, но после смены правления муниципального предприятия последовал еще более значительный рост тарифов - плюс 38%. Было признано, что до этого низкую цену муниципальное предприятие держало необоснованно, в том числе не платя налоги.
Как закончилось в Даугавпилсе?
Самоуправление Даугавпилса переняло обслуживание мусора у частного предприятия Clean R осенью 2017 года - доверив это объединению нескольких предприятий AADSO. Такое решение было принято, хотя изначально был объявлен конкурс и в нем принимали участие шесть претендентов.
Использование Даугавпилса в качестве примера Валайнис пояснил Re:Check тем, что и там были жалобы жителей, длительные дискуссии о качестве услуги и размере оплаты, в результате чего дума обратилась в суд.
Самоуправление на самом деле засудило Clean R, требуя взыскать собранные якобы необоснованно с жителей Даугавпилса платежи в размере более 700 тысяч евро. Дума посчитала, что предприятие на протяжении нескольких лет подсчитывало больший вес мусора, чем он был на самом деле. Однако суд требование Даугавпилсской думы полностью отклонил, а также потребовал выплатить предприятию необоснованно удержанный штраф в размере 35 000 евро. Мэр Андрей Элксниньш ("Согласие") винил в небрежности прошлое руководство думы, и сейчас самоуправление оспорило решение во второй инстанции. И в Даугавпилсе тариф после смены поставщика услуги вырос, хоть и не так драматично, как в Тукумсе.
Дороже ли частная услуга?
Несмотря на то, что Валайнис конкретно не утверждал, в сказанном им было несколько указаний на то, что частные предприятия после заключения договора повышают и даже удваивают цену, что создает впечатление, что самоуправления обеспечивают услугу дешевле. Однако это не так. Журнал Ir в конце 2018 года опубликовал исследование, в котором обобщил все тарифы самоуправлений Латвии на вывоз мусора. Он пришел к выводу: в самоуправлениях, которые обслуживают мусор в компаниях, полностью принадлежащих самой местной власти, вывоз мусора в среднем на 16% дороже, чем в тех, где это делают частные предприниматели.
Среди десяти самоуправлений с самыми высокими ценами на обслуживание мусора нет ни одного муниципального предприятия. В исследование не были включены Рига и Даугавпилсский край, так как там отличаются тарифы внутри самоуправления.
Совет по конкуренции ни раз критиковал действующий порядок. Он указывал, что самоправления монополизируют рынок и исключают любую конкуренцию частично и потому, что не могут вести эффективный надзор за рынком. В 2016 году совет писал, что минимум в неполной половине всех самоуправлений отходы обслуживают предприятия, частично или полностью принадлежащие местной власти. Журнал Ir в исследовании два года спустя показал, что так делают уже две трети.
Валайнис отметил Re:Check, что результаты исследования Ir нельзя использовать как объективный источник информации, так как в нем анализируется только плата, а не детально и сама услуга. Он указал, что в так называемой модели in-house обычно спектр предлагаемых услуг шире. Однако нет данных, которые бы это подтверждали. Кроме того, Валайнис не ответил, в каком именно самоуправлении после заключения договора с частным предприятием плата за вывоз мусора удвоилась.
Вывод: депутат Сейма Валайнис, защищая права самоуправлений самим обслуживать отходы, не прямым образом указал, что на практике доверие оказания этой услуги частным предприятиям часто неудачно и дорого для жителей. Однако в сказанном Валайнисом не хватает обоснования. И единственные упомянутые им примеры не подтверждают сказанное и скорее свидетельствуют об обратном. Кроме того, Валайнис умолчал значительные факты, которые нужно принять во внимание, принимая решение об оставлении бизнеса обслуживания мусора в муниципальных руках, в частности, что муниципальные самоправления в среднем делают это дороже, чем частные, и уничтожают конкуренцию.