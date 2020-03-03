От революции в медицине до скамьи подсудимых: история Элизабет Холмс

Это звучало как настоящая история успеха - в Силиконовой долине сияла новая звезда, обещавшая революцию в области медицинских технологий и убедившая искушенных инвесторов вложить в ее бизнес несколько миллиардов долларов. Единственная проблема заключалась в том, что никаких великих технологий вообще не существовало.
Элизабет Холмс родилась в богатой семье в Вашингтоне. Ее отец когда-то работал в энергетической компании Enron, которая обанкротилась в 2001 году, а также в различных государственных учреждениях. Мать Холмс была членом Конгресса США.
Однако Холмс хотела сделать карьеру в медицине. Она поступила в престижный Стэнфордский университет, где изучала химию. Два года спустя она бросила учебу и зарегистрировала свой первый патент - "пластырь", который при помощи микроигл безболезненно прокалывал кожу и собирал небольшое количество крови. В "пластырь" была встроена система микрочипов, которая анализировала кровь и корректировала дозу, одновременно отправляя данные пациента врачу. Ее изобретение могло одновременно диагностировать и лечить - от слов терапия и диагностика было придумано названия компании Theranos.
Холмс мечтала, что ее изобретение со временем изменит медицинскую отрасль.
Анализы крови станут настолько доступными, что заболевания можно будет обнаружить на ранней стадии и своевременно предотвратить. Изобретение также будет применимо к испытаниям новых лекарств - врач сразу увидит влияние дозы препарата на организм пациента и увеличит или уменьшит ее при необходимости.
Научно-фантастическая идея Холмс не получила большого отклика. Однако декан инженерного факультета Стэнфордского университета Ченнинг Робертсон увидел потенциал идей тогдашней 19-летней студентки и стала первым членом совета директоров ее начинающей компании.
Тем временем Холмс отказалась от крайне футуристической идеи "пластыря". Команда Theranos начала работу над реализацией нового проекта. Рассказывая о нем, Холмс часто упоминал о своем страхе перед иглами. Она хотела революционизировать процесс сбора и обработки анализов крови, чтобы можно было протестировать большое количество показателей с очень маленьким образцом крови - всего одна капля с пальца.
Theranos разработали названную в честь изобретателя Томаса Эдисона машину. Ее задача - проведение иммунных тестов или выявление антител и антигенов в крови. Этот анализ должен был позволить проводить тесты на наркотики, а также гормоны и некоторые виды рака. Технологическое решение было гораздо более неуклюжим, чем первоначальная идея Холмс. После прокалывания пальца кровь закачивалась в миниатюрные "картриджи", а те - в принтер, похожий на "Edison".
Однако, как писал в своей книге "Bad Blood" журналист The Wall Street Journal Джон Керир, в то время, когда машину, в качестве готового варианта, показывали инвесторам, команда Theranos на самом деле еще только работала над первыми вариантами, и ни один из них не работал должным образом.
Theranos расположили в черном корпусе роботизированную руку - подобные используют в процессе промышленного производства для выполнения определенных задач, например, нанесение клея на продукт и передача его на следующую стадию производства. В машине "Edison" скрытый робот имитировал действия лабораторного работника: перемещал образец крови, разбавлял ее (потому что образец был очень маленьким), добавлял антитела и реагент и демонстрировал результат.
Но "Edison" не работал - маленького образца крови было недостаточно, различные жидкости смешивались между собой, не было возможности регулировать температуру - проблемам не было ни конца, ни края. Машина часто показывала неверные результаты. Инженеры компании продолжали искать другие решения, но Холмс увольняла тех, кто выражал сомнения в проделанной работе или выдвигал идеи, которые не соответствовали ее представлению. Об этом в 2018 году передаче CBS "60 минут" рассказал бывший сотрудник компании Тайлер Шульц.
Хотя технология не работала, Холмс продолжала переговоры с инвесторами. Она лгала, уверяя что машина Theranos работает без сбоев, и привлекла несколько миллиардов долларов для финансирования своей компании. Она не посвящала никого в технологические подробности под тем предлогом, что новые технологии должны быть защищены от плагиата. Если потенциальные инвесторы хотели видеть "Edison" в действии, Холмс придумывала причину, по которой группа должна была на мгновение покинуть помещение, а возвращалась с готовыми результатами анализов.
Первым инвестором Theranos стала фирма Тима Дрейпера Draper Fisher Jurvetson, который когда-то был соседом и другом семьи Холмс. Среди инвесторов компании есть несколько знакомых имен. Нынешний министр образования США Бетси Девос и ее семья инвестировали в компанию Theranos 100 миллионов долларов, а семья Уолтон, основатели сети магазинов Walmart, инвестировала 150 миллионов долларов. Медиамагнат Руперт Мердок инвестировал 125 миллионов долларов.
Некоторое время в 40 магазинах Walgreens в Аризоне действовали лаборатории Theranos, где клиенты могли заказать анализы по своему выбору. Компания предложила около 240 различных видов анализа. Тем не менее, "Edison" использовали для выполнения только части анализов. Со временем их число продолжало уменьшаться, в то время как у клиентов все чаще брали кровь из вены, а не из пальца.
Когда правда о Theranos всплыла наружу, значительную сумму денег потеряли и семья миллиардеров Кокс, а также династия торговцев алмазами в Южной Африке, и мексиканский бизнес-магнат Карлос Слим.
В 2014 году предприятие Theranos было оценено в 9 миллиардов долларов. Год спустя Холмс заняла первое место в топе Forbes самых богатых женщин США, которые сами пришли к своему статусу. Ее состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов - принадлежало 50% акций Theranos.
Но в 2016 году Forbes отозвал эту информацию и предложил новую оценку - богатство Холмс равняется нулю.
Скандал Theranos начался со статей журналиста The Wall Street Journal Керира, который писал о сомнительных перспективах компании. Подозрения сотрудника СМИ поддержал один медицинский эксперт, которому описанные технологии Theranos казались подозрительными. Керир решил пообщаться с бывшими сотрудниками компании, и получить какую-нибудь интересную информацию.
В январе 2016 года федеральное агентство здравоохранения провело проверку в лаборатории Theranos и обнаружило там различные нарушения. За этим последовал ряд судебных дел, внесудебные расчеты с инвесторами и увольнения.
В июле 2018 года Холмс и президент Theranos Рамеш Балвани были признаны виновными по девяти пунктам мошенничества в Сан-Франциско. Еще один судебный процесс начнется в этом году в штате Калифорния, во время которого им будет предъявлено 11 обвинений с максимальным сроком тюремного заключения 20 лет.
Всего за десять лет Холмс стала растущей суперзвездой в Силиконовой долине, а затем обманщицей и мошенницей. Дело Theranos продемонстрировало, что с поддержкой влиятельных сторонников из Силиконовой долины можно из ничего сделать несколько миллиардов долларов и попасть на обложки бизнес-журналов.