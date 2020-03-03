От революции в медицине до скамьи подсудимых: история Элизабет Холмс

Но "Edison" не работал - маленького образца крови было недостаточно, различные жидкости смешивались между собой, не было возможности регулировать температуру - проблемам не было ни конца, ни края. Машина часто показывала неверные результаты. Инженеры компании продолжали искать другие решения, но Холмс увольняла тех, кто выражал сомнения в проделанной работе или выдвигал идеи, которые не соответствовали ее представлению. Об этом в 2018 году передаче CBS "60 минут" рассказал бывший сотрудник компании Тайлер Шульц.

Хотя технология не работала, Холмс продолжала переговоры с инвесторами. Она лгала, уверяя что машина Theranos работает без сбоев, и привлекла несколько миллиардов долларов для финансирования своей компании. Она не посвящала никого в технологические подробности под тем предлогом, что новые технологии должны быть защищены от плагиата. Если потенциальные инвесторы хотели видеть "Edison" в действии, Холмс придумывала причину, по которой группа должна была на мгновение покинуть помещение, а возвращалась с готовыми результатами анализов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первым инвестором Theranos стала фирма Тима Дрейпера Draper Fisher Jurvetson, который когда-то был соседом и другом семьи Холмс. Среди инвесторов компании есть несколько знакомых имен. Нынешний министр образования США Бетси Девос и ее семья инвестировали в компанию Theranos 100 миллионов долларов, а семья Уолтон, основатели сети магазинов Walmart, инвестировала 150 миллионов долларов. Медиамагнат Руперт Мердок инвестировал 125 миллионов долларов.

Некоторое время в 40 магазинах Walgreens в Аризоне действовали лаборатории Theranos, где клиенты могли заказать анализы по своему выбору. Компания предложила около 240 различных видов анализа. Тем не менее, "Edison" использовали для выполнения только части анализов. Со временем их число продолжало уменьшаться, в то время как у клиентов все чаще брали кровь из вены, а не из пальца.

Когда правда о Theranos всплыла наружу, значительную сумму денег потеряли и семья миллиардеров Кокс, а также династия торговцев алмазами в Южной Африке, и мексиканский бизнес-магнат Карлос Слим.

В 2014 году предприятие Theranos было оценено в 9 миллиардов долларов. Год спустя Холмс заняла первое место в топе Forbes самых богатых женщин США, которые сами пришли к своему статусу. Ее состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов - принадлежало 50% акций Theranos.

Но в 2016 году Forbes отозвал эту информацию и предложил новую оценку - богатство Холмс равняется нулю.

Скандал Theranos начался со статей журналиста The Wall Street Journal Керира, который писал о сомнительных перспективах компании. Подозрения сотрудника СМИ поддержал один медицинский эксперт, которому описанные технологии Theranos казались подозрительными. Керир решил пообщаться с бывшими сотрудниками компании, и получить какую-нибудь интересную информацию.

В январе 2016 года федеральное агентство здравоохранения провело проверку в лаборатории Theranos и обнаружило там различные нарушения. За этим последовал ряд судебных дел, внесудебные расчеты с инвесторами и увольнения.

В июле 2018 года Холмс и президент Theranos Рамеш Балвани были признаны виновными по девяти пунктам мошенничества в Сан-Франциско. Еще один судебный процесс начнется в этом году в штате Калифорния, во время которого им будет предъявлено 11 обвинений с максимальным сроком тюремного заключения 20 лет.