За утилизацию старых зеркал надо платить. Но есть способ сделать это бесплатно

До конца апреля в Риге на улице Тома 4 и улице Астрида Бриана можно бесплатно сдать ненужные или поврежденные зеркала, сообщает агентство LETA.
Как рассказала руководитель по маркетингу предприятия Zaļā josta Лайма Кублиня, поврежденные, разбитые и ненужные зеркала - довольно громоздкий вид отходов, и Zaļā josta регулярно сталкивается с вопросами жителей об их правильной утилизации.
"Стекло зеркала не предусмотрено для переработки и его нельзя выбрасывать в контейнеры разделенного мусора для стекла. Зеркала больших размеров, особенно в рамке или на деревянной основе, классифицируются как крупногабаритные отходы, утилизация которых - платная услуга.
Жители Риги и Рижского района должны доставлять такие зеркала на полигон Гетлини", - указала Кублиня.
Цель кампании Zaļā josta и Stikla serviss - не только помочь жителям ответственно и дружественно окружающей среде утилизировать ненужные зеркала, но и создать добавочную ценность, доставив радость и дав возможность ненужным вещам попасть в повторный оборот.
"Такую акцию по сбору зеркал мы проводим уже третий год, и это позволяет нам наблюдать, что с каждым годом ответственность и заинтересованность дать вторую жизнь старым зеркалам побеждают суеверия, которые нередко удерживают жителей от повторного использования чужих зеркал", - прокомментировала член правления Stikla serviss Яна Зубрицка.
Собранные в ходе кампании зеркала будут рассортированы, и те, которые можно использовать, передадут учебным учреждениям, где учатся дети с особыми потребностями. В свою очередь разбитые зеркала, которые уже нельзя восстановить, будут утилизированы согласно всем требованиям окружающей среды и нормативных актов, пообещала Зубрицка.
Любой участник акции, сдавший ненужное зеркало, сможет приобрести новое со скидкой в 20%.
Зеркала, вне зависимости от размера и уровня повреждений, во время акции будут приниматься бесплатно.