За утилизацию старых зеркал надо платить. Но есть способ сделать это бесплатно

Как рассказала руководитель по маркетингу предприятия Zaļā josta Лайма Кублиня, поврежденные, разбитые и ненужные зеркала - довольно громоздкий вид отходов, и Zaļā josta регулярно сталкивается с вопросами жителей об их правильной утилизации.

"Стекло зеркала не предусмотрено для переработки и его нельзя выбрасывать в контейнеры разделенного мусора для стекла. Зеркала больших размеров, особенно в рамке или на деревянной основе, классифицируются как крупногабаритные отходы, утилизация которых - платная услуга.

Жители Риги и Рижского района должны доставлять такие зеркала на полигон Гетлини", - указала Кублиня.

Цель кампании Zaļā josta и Stikla serviss - не только помочь жителям ответственно и дружественно окружающей среде утилизировать ненужные зеркала, но и создать добавочную ценность, доставив радость и дав возможность ненужным вещам попасть в повторный оборот.

"Такую акцию по сбору зеркал мы проводим уже третий год, и это позволяет нам наблюдать, что с каждым годом ответственность и заинтересованность дать вторую жизнь старым зеркалам побеждают суеверия, которые нередко удерживают жителей от повторного использования чужих зеркал", - прокомментировала член правления Stikla serviss Яна Зубрицка.

Собранные в ходе кампании зеркала будут рассортированы, и те, которые можно использовать, передадут учебным учреждениям, где учатся дети с особыми потребностями. В свою очередь разбитые зеркала, которые уже нельзя восстановить, будут утилизированы согласно всем требованиям окружающей среды и нормативных актов, пообещала Зубрицка.

Любой участник акции, сдавший ненужное зеркало, сможет приобрести новое со скидкой в 20%.