Закончив тестовый режим, IKEA открыла интернет-магазин в Латвии

"Это долгожданный и ожидаемый шаг, после тестового периода и проверок всех процессов работы интернет-магазина, который проходил в течение нескольких месяцев. Благодаря нашим работникам и пользователям, которые регистрировались на сайте IKEA – интернет-магазин запускается одновременно в Латвии и Литве. Это решение идёт в ногу с глобальными тенденциями в IKEA – стать доступнее, для большего числа людей", – говорит Йоханнес Йоханнесон, управляющий магазинами в странах Балтии.

Интернет-магазин создан для пользования, как на компьютерах, так и на планшетах и смартфонах. По словам Йоханнесона, интернет-магазин – новый канал продаж, который делает магазин ещё ближе своим покупателям.

"Магазин останется неизменным местом, где наши покупатели смогут вдохновиться, получить консультацию и приобрести товары. В свою очередь интернет-магазин расширит наши возможности и облегчит приобретение для наших клиентов. Благодаря интернет-магазину, покупатели смогут смотреть, выбирать и оформлять заказ в удобное для них время. Большинство товаров из нашего ассортимента будут представлены для приобретения онлайн, за исключением товаров, требующих специального обращения, живых растений и продуктов питания", – объясняет Йоханнесон.

ФОТО: Пресс-фото

По его словам, IKEA – магазин для всех и каждого и открытие интернет-магазина сделает её доступнее для жителей, живущих в отдалённых регионах от магазина и Пунктов заказа и получения товаров.

"Мы рады, что теперь жители Латвии и Литвы смогут в любое время приобрести товары и получить их с доставкой на дом или забрать из ближайших торговых пунктов", – делится Йоханнес Йоханнесон.