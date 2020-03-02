Звезда "Кухни" Елена Подкаминская стала матерью в третий раз

Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!" - написала в публикации актриса.

"Ого, вот реально пример, что счастье любит тишину. Очень рада за Вас. Как же круто, когда из этого не делают инфоповод, а тихо наслаждаются моментом. Пусть все будет замечательно!!!! Солнца и добра", "Добра вам, любви, мира, гармонии, счастья! Какая же Вы волшебная", " Я даже и не знала, что Лена беременна. Поздравляю!" - бросились поздравлять в комментариях актрису поклонники.