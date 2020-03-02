Звезда "Кухни" Елена Подкаминская стала матерью в третий раз

Российская актриса Елена Подкаминская родила третьего ребёнка. Радостной новостью звезда поделилась в своём Instagram.
Мальчик, имя которого пока держится в секрете, родился 21 февраля.
"Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох!
Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!" - написала в публикации актриса.
[Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.]
"Ого, вот реально пример, что счастье любит тишину. Очень рада за Вас. Как же круто, когда из этого не делают инфоповод, а тихо наслаждаются моментом. Пусть все будет замечательно!!!! Солнца и добра", "Добра вам, любви, мира, гармонии, счастья! Какая же Вы волшебная", "Я даже и не знала, что Лена беременна. Поздравляю!" - бросились поздравлять в комментариях актрису поклонники.
Это второй ребёнок актрисы и её мужа, бизнесмена Дениса Гущина. Возлюбленные уже воспитывают двухлетнюю дочь Еву и девятилетняя дочь актрисы от первого брака Полину.