Пн, 2.03.2020
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Бюро внутренней безопасности просит начать преследование экс-командира дорожной полиции

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) просит прокуратуру начать уголовное преследование бывшего командира батальона дорожной полиции Рижского регионального управления Госполиции за злоупотребление служебным положением, сообщили агентству LETA в IDB.

IDB ранее не сообщало о задержании по этому делу и начале уголовного процесса.

Помимо командира батальона, к уголовной ответственности планируется привлечь и инспектора батальона.

Командир батальона в течение длительного времени систематически злоупотреблял служебным положением с корыстными целями.

К водителям транспортных средств применялись фактически не соответствующие обстоятельствам дела административные штрафы за совершенные ими нарушения правил дорожного движения.

Также командир подстрекал инспектора к служебному подлогу, чтобы тот в протоколе регистрации нарушения ПДД не указывал фактические обстоятельства дела.

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