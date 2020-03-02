Бюро внутренней безопасности просит начать преследование экс-командира дорожной полиции

IDB ранее не сообщало о задержании по этому делу и начале уголовного процесса.

Помимо командира батальона, к уголовной ответственности планируется привлечь и инспектора батальона.

Командир батальона в течение длительного времени систематически злоупотреблял служебным положением с корыстными целями.

К водителям транспортных средств применялись фактически не соответствующие обстоятельствам дела административные штрафы за совершенные ими нарушения правил дорожного движения.