Данила Козловский стал отцом

Актриса и возлюбленная актёра Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram снимок с малышом.
"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе", – написала счастливая мама под снимком.
Исходя из публикации, можно сделать вывод, что у Данилы Козловского и Ольги родилась дочка.
"Спасибо, что выбрала меня", – поделилась радостной новостью Зуева.
"Большие поздравления, спокойного сна и улыбок", "Поздравляю! Вы самые лучшие", "Поздравляем вас, солнышки",— пишут пользователи в комментариях под снимком.
Пара официально не заявляла о рождении малыша, а также не раскрывает его пол и имя. Сообщалось, что Зуева планировала рожать в США, и ранее в феврале Козловский отправился в Штаты, чтобы быть вместе с ней на родах.
Отношения между возлюбленными завязались несколько лет обратно, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. Ребёнок для обоих возлюбленных стал первым.