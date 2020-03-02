Данила Козловский стал отцом

"Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе", – написала счастливая мама под снимком.

Исходя из публикации, можно сделать вывод, что у Данилы Козловского и Ольги родилась дочка.

"Спасибо, что выбрала меня", – поделилась радостной новостью Зуева.

"Большие поздравления, спокойного сна и улыбок", "Поздравляю! Вы самые лучшие", "Поздравляем вас, солнышки",— пишут пользователи в комментариях под снимком.

Пара официально не заявляла о рождении малыша, а также не раскрывает его пол и имя. Сообщалось, что Зуева планировала рожать в США, и ранее в феврале Козловский отправился в Штаты, чтобы быть вместе с ней на родах.