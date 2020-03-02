Гибель кошек в самолете "Аэрофлота": виноват ветер, уголовного дела не будет

По словам Чумаченко, полиция на его заявление с просьбой возбудить уголовное дело, ответила, что переноски с кошками повредил ветер. По утверждению полиции, из-за ветра переноски с кошками упали с багажной ленты. Владелец животных намерен обратиться в прокуратуру.

Как уже писал RUS.TVNET, животных перевозили в багажном отделении самолета "Аэрофлота". Две кошки получили травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. Еще одна кошка летела трансфером, она получила обморожение, однако, осталась в живых. Тогда "Аэрофлот" заявил, что намерен выступить инициатором пересмотра технологий перевозки "живого багажа".