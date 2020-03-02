Пограничники нашли в Даугаве затопленный контейнер с контрабандными сигаретами

Как сообщает Государственная погранохрана, во время патрулирования на моторной лодке в Пиедруйской волости, в десяти метрах от берега сотрудники ведомства обнаружили затопленный при помощи груза контейнер. Его открыли и обнаружили 37 600 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что в прошлом году удельный вес нелегальных сигарет на рынке Латвии упал до исторически самого низкого уровня после 2010 года - в четвертом квартале их доля составляла всего 16,8%. СГД указывает, что такое уменьшение произошло благодаря мерам контроля на государственной сухопутной границе, в портах и аэропорту.