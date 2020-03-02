Вид на жительство в обмен на инвестиции: программу могут ликвидировать

Член Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Рихард Колс указал журналистам, что коалиция в понедельник действительно дискутировала о целесообразности и побочных эффектах вида на жительство.

"Мы можем говорить о повышении порога для получения вида на жительство за приобретение недвижимости", - сказал Колс, отметив, что Латвия может отказаться от ряда критериев, которые позволяют получить вид на жительство. Позиция VL-TB/LNNK такова, что вышеупомянутая программа "абсолютно уродующая", и вообще стоит поговорить о ее ликвидации.

Глава правительства Кришьянис Кариньш (Новое Единство) указал, что изначально этот вопрос планировалось рассмотреть на заседании Кабмина 3 марта, однако, решено перенести на 10 число.

По словам премьера, программа вида на жительство достаточно неактивная, поэтому сейчас стоит вопрос о том, стоит ли вообще ее сохранять. Среди политиков идут дискуссии об увеличении порогов стоимости недвижимости и предприятий, начиная с которых можно "автоматом" получить вид на жительство.

"Думаю, программу вида на жительство нужно серьезно ограничить и сконцентрироваться на других видах привлечения инвестиций.

Как известно, с 1 июля 2010 года по 30 июня 2019 года в рамках программы по инвестициям Управление по делам гражданства и миграции выдало 18 600 видов на жительство. В 177 случаях инвесторам было отказано, еще 1633 разрешений было аннулировано. По состоянию на 1 июля 2018 года в Латвии находились 10 105 инвесторов и члены их семей с годными разрешениями на пребывание. В июле прошлого года это число сократилось до 8751.

Также сообщалось, что инвестиции, связанные с получением видов на жительство (ВНЖ), с июля 2010 года до лета прошлого года составили 1,5 млрд евро, однако, в последнее время интерес к этой программе со стороны иностранцев упал.